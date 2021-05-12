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WSBL／不只拿得分后 林文佑鎖定MVP

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
台元林文佑（右）是本季WSBL得分后。圖／中華籃協提供
台元林文佑（右）是本季WSBL得分后。圖／中華籃協提供

第16季WSBL例行賽最終戰，台元「得分后」林文佑上場27分鐘攻下15分，除完成本季場場兩位數得分紀錄，更率隊半場領先就達22分，輕鬆以81：51擊敗中華電信隊，完成本季4度交手「橫掃」。

林文佑今年成教頭邱啟益力捧的進攻箭頭，每場也有穩定火力供輸，場均17.3分登上本季得分后，她笑說：「其實自己很開心拿到這獎，感謝邱哥（邱啟益）和球團給我機會，也感謝隊友，尤其是（蔡）佩真姊，她都會和我說放心投，她會顧好籃板。」

去年拿到最佳進步獎的林文佑不諱言，能拿個人獎項當然是肯定，今年包括MVP也是設定的目標，但抱持順其自然態度，上場就盡力做到最好，「總冠軍賽MVP當然更好，會盡可能去爭取！」

今年WSBL賽季只有4循環，且今天結束最後一場例行賽，明天緊接著就是3戰2勝制的冠軍戰，台元教頭邱啟益無奈說，根本沒時間調整，只能鼓勵球員把冠軍戰當例行賽打，「這兩場（例行賽）碰到國泰，球員沒畏縮，至少心態有準備好，明天就當例行賽，平常心，別太有壓力，別搞得太緊繃。」

總結第16季例行賽，邱啟益多次嘆「一眨眼就過了，好沒感覺」，另外也提到，自家球員表現有愈來愈好，不過身為教練，總是不滿意，「我對她們的要求是永無止盡的。」

林文佑笑說，明白「邱哥」的用心良苦，「我知道他對我有要求，才會一直罵我，很謝謝給他信任我，給我很多空間。」

例行賽尾聲連吞2敗的電信，今天亮點是新秀王游乙文攻下個人新高14分，為明晚6點和台電隊進行的季軍戰注入不少信心。

邱啟益 WSBL

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