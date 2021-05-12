籃球／平等國小灰姑娘之旅 教頭：故事永遠沒有落幕一天

台中平等國小由泰雅姑娘打造灰姑娘傳奇，今天國民小學籃球聯賽預賽雖以20比30輸給台南協進，無緣晉級，但教練何慶隆喊話，不管在哪裡，只要肯努力，故事永遠沒有落幕的一天。

台中平等國小女籃來自環山部落，3月在台中國小籃球聯賽拿下季軍，這次代表台中出征109學年度國民小學籃球聯賽，預賽共40隊參賽，分10組進行單循環賽，分組前2名晉級決賽。

平等國小與桃園忠貞、台南協進、桃園成功分在H組，台中平等首戰輸給桃園忠貞後，昨天擊敗桃園成功保住晉級希望，今天與台南協進在台北市吳興國小交手，搶搭晉級末班車。

平等國小女籃由12名來自泰雅族的小姑娘組成，球員身高最高153公分，最矮僅118.5公分，今天面對對手平均身高高出10至15公分，球員臉上毫無懼色，任憑汗珠在髮絲間流動，各個目光緊盯球場動態。

從領先到落後，就算是落後達20分，場邊卻聽不到教練何慶隆的責罵聲，更多的是「一球一球打，不要放棄」、「放輕鬆，不要急」等安撫球員的話語，且只要平等國小一進球，場邊板凳席以掌聲及時回應場上球員的表現，展現全隊上下一條心。

何慶隆在距離第三節結束前不到1分鐘，換上陣中最小的2年級生廖雨柔，雖因隊友5犯畢業，才獲得短短數十秒的上場機會，但身高僅118.5公分的廖雨柔，即使面對高出她至少40公分的對手，卻未因此怯場，賣力伸長手臂防守，堅毅目光直盯對手不放，展現超齡成熟的一面。

儘管台中市平等國小女籃隊12日在109學年度國民小學籃球聯賽預賽落敗、無緣晉級，仍打造一段灰姑娘傳奇。賽後小選手們除進行比賽檢討，也圍成一圈互相勉勵。 中央社

廖雨柔比賽結束後，與其他隊友坐在速食店中吃著薯條，訪談過程問及剛才在比賽場上的心情是否會緊張或有壓力，廖雨柔多數以點頭或搖頭回應，直到談到對於自己下次比賽的期許，她才緩緩說出，「希望防守好、不要犯規」，稚氣未脫的她，很難想像半小時前，還在場上與身高高出她2顆頭的對手抗衡。

平等國小分組賽最終戰以20比30不敵協進國小，無緣前進20強複賽，也讓從今年3月起，先是在台中國小籃球聯賽拿下季軍，到全國國小籃球錦標賽小六女乙組勇奪校史105年來首座全國冠軍，編織出的灰姑娘篇章可能就此告一段落。

不過，何慶隆卻不這麼認為，他秉持著只要肯做、肯努力，不管在什麼地方，故事永遠沒有落幕的一天的想法。他強調，帶隊不是為了拿下全國冠軍，他指著脖子上掛的國民小學籃球聯賽證件，拿到全國賽的參賽權，才是他夢寐以求。

「之前不要說打全國賽，連縣市前3名都沒有拿到過。」重回平等國小後帶兵進入第3年的何慶隆，帶隊10幾年以來，今年首嚐前進全國賽的滋味，他說：「不堅持，你怎麼知道會不會成功，我覺得沒有所謂落幕，就是去挑戰。」

何慶隆結束球隊賽後檢討後，一一與畢業生擊掌勉勵，繼續向球員傳達無論比賽輸贏，堅持到最後的態度，他說：「放棄很簡單，卻什麼都沒得到。不放棄，但曾努力過，雖然結果不盡人意，至少我們盡力了。」

平等國小女籃12名球員中，包含隊長莊欣霓在內，有一半球員將在今年畢業，國民小學籃球聯賽也成為她們在國小生涯最後一戰。其中莊欣霓球感佳，加上理解比賽能力快，未來規劃加入剛在國中籃球聯賽（JHBL）拿下亞軍的苗栗大倫國中，另2名球員將前進宜蘭員林國中，繼續追尋屬於她們的籃球夢。