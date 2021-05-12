SBL／九太教頭劉嘉發請辭 5球員未續約

SBL高雄九太科技季後賽首輪遭衛冕軍台灣啤酒以直落三橫掃，總教練劉嘉發為戰績請辭負責，主力蘇奕晉等5名球員合約到期未獲續約，剩餘球員多獲加薪肯定。

第18季超級籃球聯賽（SBL）季後賽首輪日前告一段落，戰力整齊的台啤在5戰3勝制系列賽以3比0擊敗九太，將與裕隆納智捷角逐冠軍。

九太上季戰績墊底，本季雖闖進季後賽，但在首輪止步，提前結束本季賽季，球隊也出現人事異動，總教練劉嘉發、經理嚴大為為戰績請辭負責。

球員方面，上季入選年度第一隊的蘇奕晉，本季因季後賽首戰扭傷腳，第2、3戰高掛免戰牌，季後與其他4名球員李秉鴻、陳文宏、柯旻豪與李盈鋒合約到期，未獲球隊續約。

除了不予續約的球員外，剩餘球員多數獲得九太球團加薪肯定，加薪幅度約1至2成。

在現有的台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+之外，新職籃聯盟也在籌備中，已有4家企業表態有意願參與，除了台啤可能組隊參加外，九太也被媒體點名，接下來可能併入準備參與新聯盟的高雄海神隊。