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WSBL／台元休兩大將 冠軍前哨戰不敵國泰
WSBL例行賽倒數第2天上演冠軍戰「前哨戰」，衛冕軍國泰和台元上半場打得拉鋸，國泰下半場在上周最佳球員林育庭領軍，以及羅蘋第三節單節12分發揮下，才以72：55延續本季不敗紀錄。
台元今天除禁區大將蔡佩真持續休兵，拿下4月最有價值球員的林文佑也因腳跟傷勢沒登錄，不過彭曉彤首節連投帶切攻下8分，助隊以18：17領先國泰；第二節國泰在林育庭及羅蘋合計3記外線命中下打出11：0攻勢，台元陳亭羽、豐心蓮、卓敬和林宛瑜聯手回敬8：0反撲，半場打完台元仍以33：36緊咬比數。
第三節國泰再打出6：0攻勢，台元直到5分51秒才靠彭曉彤突破得分荒；台元單節僅拿12分，讓國泰取得54：45進入決勝節；衛冕軍第四節再打出7：0小高潮，差距擴大到兩位數，最終就以17分差收下本季11連勝。
和台元周四就要在冠軍戰再碰頭，國泰教頭鄭慧芸認為今天「練兵」意味濃，「他們把這場當練習，兩個主將（蔡佩真和林文佑）沒打，那我們也是，當練兵，自己去提升強度，這比較重要。」
蔡佩真例行賽對上國泰都免戰，台元教頭邱啟益透露，今天原本有打算讓蔡佩真上場，但這周賽程一連3天，關鍵仍是周四登場的冠軍戰。
第16季WSBL例行賽只打四循環，今天進行的第四循環第2戰受國內疫情警戒升級到第二級影響，採「閉門」舉行，明天的例行賽最終戰以及周四登場的冠軍戰和季軍戰第一場賽事同樣不開放觀眾入場。
今天攻下15分的「小丁」林育庭提到，冠軍戰沒有觀眾，一定會感覺可惜，但防疫為重下也沒辦法，只能先做好自己。
季後賽第2戰和第3戰下周移師新莊體育館，中華籃協明天將宣布是否「閉門」，不過籃協秘書長李一中表示，安全考量下，維持不開放觀眾的可能性極高。
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