SBL／總冠軍賽基本上閉門打 籃協：12日正式確認

SBL冠軍賽將於15日（周六）登場，因國內新冠肺炎疫情升溫，今天疫情警戒升級到第二級，中華籃協秘書長李一中表示，基本上在新莊體育館登場的冠軍賽將「閉門」舉行，明天和體育署及兩支進入冠軍賽的隊伍台啤隊、裕隆隊做最後確認後就會公告。

同樣由籃協主辦的WSBL，今天在台北體育館進行第四循環例行賽，下午籃協就已發聲明稿宣布，一連3天在台北體育館的比賽都不開放觀眾入場。

WSBL後天進行3戰2勝制的第一場冠軍戰和季軍戰，19日的第2戰和21日的第3戰移師新莊體育館，李一中表示，WSBL和SBL相同，「基本上在新莊的比賽也是閉門打。」

除SBL和WSBL，已經打完兩場總冠軍賽的PLG，今天也宣布接續賽事都閉門舉行，周四要在彰化體育館迎敵的福爾摩沙台新夢想家隊，稍早已在球團臉書粉絲團公布退票方式。