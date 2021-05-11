籃球／疫情升溫 WSBL、PLG閉門打 SBL待商議

國內今天在新增了7名本土案例後，疫情再度拉響警報，中央疫情指揮中心也針對室、內外集會活動做出停辦的建議，而中華籃協也宣布，今天起一連三天在台北體育館舉行的WSBL賽事確定改為閉門開打，而PLG執行長陳建州也透露，已經進行完兩場的PLG冠軍賽也擬改為閉門開打，以防疫為優先，至於15日登場的SBL冠軍賽目前仍待研議中。

中央疫情指揮中心在今天召開的記者會中提到，室外500人以上、室內100人以上之集會活動原則上停辦，但若能採取固定座位且為梅花座、實聯制、全程佩戴口罩、禁止飲食，得提報防疫計畫報請地方主管機構核准後實施。

中華籃協也在今天緊急宣布，今天起一連三天在台北體育館舉行的WSBL例行賽最後兩戰與季後賽首戰，將改為閉門開打，至於15日在新莊體育館登場的SBL冠軍賽，目前中華籃協則傾向於提交防疫計畫，是否改為封館開打，則有待商議。

至於上周已經在台北和平籃球館進行完前兩戰的PLG總冠軍賽，13日與15日則將移師台新夢想家彰化體育館舉行，PLG執行長陳建州也透露，在以防疫為優先考量的情況下，目前也傾向改為閉門開打，其中15日賽事原評估將會是一場滿場賽事，「不過這部分兩球團都已經表示願意承擔損失，以防疫為優先考量。」