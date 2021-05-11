籃球／鄭志龍談新聯盟 ：有機會走向良性競爭

除了台灣職籃聯盟P. LEAGUE+，未來可能還有新聯盟成立，中華男籃執行教練鄭志龍今天說，兩聯盟有機會走向良性競爭，若比賽遊戲規則變化，台灣能擁有7、8支具競爭力的球隊。

台灣職籃聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）元年擁有4支隊伍，未來可能還會新增球隊，而昨天前NBA台灣總經理管光中發起的新職籃聯盟，至少4家國內知名企業團體表達參加新聯盟意向。

鄭志龍曾效力於中華職籃宏國象，目前則擔任中華隊的執行教練，他今天出席宏國德霖科技大學籃球傳承活動時表示，面對新聯盟籌組訊息，身為籃球從業人員第一個感覺是很興奮，隨即也好奇教練人手是否足夠。

鄭志龍表示，目前台灣高中、大學籃球隊的球員母數比過去大，若遊戲規則增加變化，例如亞洲球員是否列入、洋將名額如何分配與上場時間限制，在開放外籍和亞洲球員情況下，不影響本土球員發揮空間。

鄭志龍指出，透過適當的遊戲方式，以目前球員母數而言，「我覺得台灣要有7、8支具有競爭力的球隊，那不是一個夢、不是一個理想，而是在實務操作上可以做得到」。

不僅如此，鄭志龍認為，由於球員可獲得更多資源投入訓練，還有助於未來籌組頂尖的國家隊。

對於台灣未來可能存在2個職業聯盟，鄭志龍不認為會對台灣籃壇造成撕裂或不好影響，他反而看好兩聯盟有機會走向良性競爭，而中華民國籃球協會也可透過新聯盟的產生，制定完整的遊戲規則。

面對台灣職籃未來球員數將增加，裕隆納智捷教練邱大宗表示，球隊越多對球員越有利，「球員都是在比賽進步的，球星都是在比賽創造出來的」，他相信，台灣籃壇未來短時間內將培養出更多更好球員。

邱大宗除了祝福兩聯盟各自都有好的發揮空間、相互支持外，以目前台灣情況來看，他認為，兩聯盟不適合對立，應該相互學習。