籃球／台啤新聯盟、SBL都參戰 周俊三盼球員備好職籃能力

中華職籃（CBA）人氣球隊宏國象成員「籃球博士」鄭志龍、周俊三、邱德志、宋傑和邱大宗等人在今天前往宏國德霖科大向該校籃球隊進行精神傳承，其中擔任台啤總教練的周俊三對於國內在不久的將來將形成雙職業聯盟並行，他直言台啤確實有機會參賽，不過同時他也期許球員能夠把握機會，珍惜這個搭建不易的舞台。

身為首代國內職籃CBA的當紅球星與教練，周俊三、鄭志龍、邱大宗等宏國象成員目前在籃壇中都有相當成就，其中周俊三與邱大宗將在本周率領台啤與裕隆在SBL總冠軍賽交手，至於身為中華隊執行教練的鄭志龍，更將在6月份領軍前往菲律賓參加亞洲盃資格賽。

而三人在今天由中華奧會主席林鴻道率領，與昔日宏國象成員、教練和管理階層齊聚宏國德霖科大，為該校籃球隊進行經驗傳承與勉勵，期望宏國科大男籃能重返UBA公開男一級賽場。

對於曾經歷過職籃CBA的風光年代，周俊三也談到了國內在不久將來將形成PLG與新職籃聯盟並行的狀況，他也透露所屬的台啤確實有機會加入新聯盟，不過屆時也會物色大學與自由球員增加人手，並在SBL留下一支球隊。

周俊三強調，過去幾年國內籃球好手因為環境不佳而外流，不過在現在不少企業願意進場的情況下，對於國內籃球是件好事，「不過最重要的還是球員、教練和球團本身必須努力，因為一個舞台的搭建並不容易，要維持更不容易，所以必須讓它長久且常態經營才是最主要的。」

談到對於雙職業聯盟並列將提供更多球員就業機會，周俊三也期許球員應該珍惜並讓自己具備打職籃的能力，而不是到了職籃才來學習能力，「現在新聯盟有機會創建出來，對國內籃球生態是很大的競爭和挑戰，我覺得也是個契機 ，舞台已經架構出來，你想要進場就要具備能力而不是來這邊學習能力，每個人必須建構自己能力，才能進到這樣的市場。」