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籃球／亞洲盃資格賽下月開戰 中華隊23人名單出爐

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
胡瓏貿(左)、陳盈駿(右) 。 資料照(NIKE提供)
胡瓏貿(左)、陳盈駿(右) 。 資料照(NIKE提供)

亞洲盃男籃資格賽下月16到20日將於菲律賓克拉克市舉行，中華隊今天公布23人培訓名單，下午在晧宇國際亞洲區籃球培訓中心報到開訓，名單中包括SBLPLG和旅外球員等。

23人名單包括5名旅外球員陳盈駿、胡瓏貿、周儀翔、林庭謙和吳永盛，SBL則有裕隆李愷諺、台啤黃泓瀚，璞園吳家駿和盧峻翔，台銀謝宗融、蘇士軒和陳昱瑞，以及九太林任鴻、吳曉謹和李漢昇。

PLG入選球員包括領航猿施晉堯、陳冠全、孫思堯和林正，攻城獅高國豪和李家瑞，以及夢想家譚傑龍，另有世新大學「新台灣人」阿巴西，SBL和PLG隊伍中僅富邦勇士隊沒球員入列。

中華籃球協會副秘書長李雲翔表示，今天開訓報到後，會做簡單體能測試，並了解球員參賽意願，最後選出12名國手。

亞洲盃資格賽受新冠肺炎疫情影響不斷延期，從去年底一路延到今年，地點一變再變，從日本、卡達到最後落腳菲律賓；中華隊分組中隸屬B組，6月17日將和中國大陸隊交手，18日碰日本隊，20日再和大陸隊碰頭，若能取得分組前2就能直接晉級。

PLG SBL 中華隊

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