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WSBL／台電再次單節斷電 花光7分領先吞開季9連敗

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導

WSBL今天在台北體育館進行倒數第2周例行賽賽事，還在尋求首勝的台電今天面對中華電信再度功虧一簣，在前三節打完還保有7分領先的情況下，末節卻僅拿下8分遭到逆轉，以60：68吞下開季9連敗。

開季至今一勝難求的台電，今天面對電信在前三節打出多點開花的攻勢，包括劉希曄、楊芷瑜、郭佳紋與蘇苡瑈在前三節打完都已經有雙位數得分進帳，幫助台電在第三節打完取得7分領先。

眼看首勝即將到手，台電單節斷電的老毛病又在第四節發生，該節台電僅有3人有得分紀錄、合計拿下8分，反觀電信暫居聯盟得分后的電信黃湘婷在末節挺身而出，單節就進帳12分，比台電全隊得分還多出4分，最終電信也以8分差距逆轉勝出，本季3勝全是從台電手中拿下，不過3場比賽勝分都在8分以內。

至於另外一場國泰與台元之戰，本季還未輸過球的國泰在林育庭全場16分、5籃板、4助攻，藍浩語與陳鈺君也有雙位數得分表現下，國泰就以69：52收下開季9連勝，台元則是吞下第3敗。

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