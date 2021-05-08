PLG／富邦勇士防守熱機須加快 夢想家洋將登錄陷兩難

PLG總冠軍賽在首場比賽由台新夢想家以5分差距險勝台北富邦勇士後，第二場比賽明天將在台北和平籃球館續戰，儘管首場比賽因為裁判的誤判事件讓比賽焦點一度模糊，不過夢想家在首戰確實打出優異的比賽內容，甚至還是在大半場都是單洋將希克斯（Stephan Hicks）獨挑大梁的情況下取勝，也為這個系列賽勝負投下變數。

在總冠軍賽開打前夕，富邦勇士總教練許晉哲就曾透露，球隊在相隔27天後再度出賽將是最大隱憂，而從首場比賽的內容來看，富邦勇士確實有尚未「熱機完畢」的問題，包括原本被看好的禁區優勢並未發揮，讓兩隊間的禁區得分僅有8分差距，但他們卻在防守端失掉了本賽季最高的114分。

富邦勇士在本賽季輸掉的5場比賽中，有三場被對手得分在三位數，反觀拿下的19勝中僅有5場被對手得分破百，顯示出富邦勇士想要贏球，團隊防守能否發揮是最大關鍵，總教練許晉哲也直言，在失掉114分的情況下要贏得一場冠軍賽根本是不可能。

至於夢想家在經過與領航猿的五場激戰後，總冠軍賽首場比賽的狀態確實比富邦勇士來得更好，包括首節在攻守兩端都有亮眼演出的「夢想魔獸」李德威、拿下大三元的楊敬敏、在下半場以單洋將獨挑大樑全場進帳42分的希克斯，甚至是前一系列賽僅打7分鐘，但卻在昨天投進致勝球的陳振傑，讓夢想家的攻勢活絡不少。

季後挑戰賽5戰全勤的希克斯，毫無疑問是夢想家狀況最火熱的球員。 記者余承翰／攝影

其中季後挑戰賽5戰全勤的希克斯，毫無疑問是夢想家狀況最火熱的球員，他在上個系列賽第4戰就有單場39分的表現，昨天的42分則是再刷新個人新高，並追平了隊友杰倫（Jerran Young）的季後賽單場得分紀錄。

而杰倫在昨天下半場出賽不到20秒，就全程在場邊觀賽，賽後也傳出他吃壞肚子身體不適的狀況，能否在明天上陣仍是未知數，這也讓整個季後賽目前僅出賽一場的塔克（Anthony Tucker）是否有機會被登錄，將成為一大關注焦點。

優、缺點明確的塔克，對於夢想家來說猶如一把兩面刃，在與領航猿系列賽更需要禁區優勢的情況下，夢想家總教練朱利爾斯選擇只讓他出賽一場是情有可原，不過在杰倫無法以最佳狀態上陣的情況下，是否要登錄塔克將讓朱利爾斯陷入兩難局面。

本賽季平均得分高達27.8分的塔克，雖然同時也是聯盟助攻王，不過與其他隊友的合作明顯不如希克斯與杰倫，甚至能讓對手更易於針對性防守，尤其本季塔克在出戰富邦勇士的5場比賽中平均得分僅有19分，顯示出富邦勇士對於他的防守佈陣相當有心得；且塔克在過去一個月僅出賽1場的情況下，貿然上場是否會破壞夢想家現有的化學效應，甚至是壓縮了幾名狀況正值顛峰的球員發揮空間，都將是朱利爾斯必須全盤考量的地方。