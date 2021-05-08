PLG／獨家照片說分明！ 計時器不同步是爭議判決主因

PLG總冠軍賽首戰出現大誤判，比賽剩餘3分鐘時，台新夢想家楊敬敏在進攻蜂鳴器響起後投進三分球，但裁判並未響哨，而該球也成為雙方氣勢分水嶺，最終夢想家以114比109率先拿下重要首勝。

隨後聯盟發出聲明承認誤判，並將該場3名裁判處以禁賽，不過根據本報記者在現場拍攝的資料照所顯示，楊敬敏投出三分球後，身後計時器顯示仍有0.1秒出手時間，再與不同角度的影片對比來看，楊敬敏面前的計時器卻已時間到點並亮起，顯示兩邊進攻計時器秒數不一樣。

另有網友在PTT的台籃版上發文，貼出夢想家官方IG限時動態照片，也見楊敬敏出手三分球後，該計時器也顯示著0.1秒，也引來球迷大罵，「和平籃球館計時器到底何時要修好」、「所以三個裁判都看非進攻框？在開玩笑嗎」、「蜂鳴器都響了」、「草創聯盟嗎？」。