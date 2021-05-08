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PLG／冠軍賽G1大誤判 陳建州深夜發文表心聲

聯合新聞網 / 綜合報導
冠軍賽首戰出現超大誤判，PLG執行長陳建州深夜也在社群發文表心聲。 記者余承翰／攝影
冠軍賽首戰出現超大誤判，PLG執行長陳建州深夜也在社群發文表心聲。 記者余承翰／攝影

昨(8)日登場的PLG總冠軍賽首戰，比賽剩餘3分鐘時，台新夢想家楊敬敏在進攻蜂鳴器響起後投進三分球，但裁判並未響哨，而賽後聯盟官方承認誤判，並將該場3名裁判祭出總冠軍戰禁賽處分，在總冠軍賽出現重大疏失，PLG執行長陳建州深夜也在社群發文表心聲。

該役夢想家在比賽結束前3分鐘，仍處一分落後的情況下，楊敬敏在進攻蜂鳴器響起後於弧頂投進三分球，但裁判第一時間並未響哨，富邦勇士也在進球後將球發進，儘管總教練許晉哲第一時間就走向紀錄台表達抗議，不過由於比賽仍在進行當中，直到富邦勇士球員犯規後才吹停，也導致挑戰時間已經過完。

而該球也成為雙方氣勢分水嶺，最終夢想家以114比109率先拿下重要首勝，富邦勇士總教練許晉哲賽後表示，「那一顆超過時間的三分球是氣勢的轉折點，但不能當作是藉口。賽後裁判也向我承認缺失，但冠軍賽不能這樣隨便，聯盟應該要檢討。」

聯盟官方賽後也立即發出新聞稿解釋，由於裁判當下並未響哨，因此無法進行電視輔助判決，但也承認該次PLAY確實是誤判，也對3名裁判祭出總冠軍戰禁賽處分，陳建州也在今日深夜於臉書發文，「令人難受的夜晚！身為PLG執行長，針對總冠軍賽G1出現裁判漏吹重大疏失，我虛心接受來自球迷、球團、媒體所有的指教與批評，立即在賽後進行檢討與懲處、勇於承認錯誤、記取教訓是我們最深切的反省，並承諾將竭盡所能努力改進讓後續賽事能順利進行，以還給大家公平且公正的比賽勝負。」

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