籃球／帶上全新戰袍 平等女籃承載部落驕傲再出征

龜裂的操場水泥地上漆面早已斑駁褪色，孩子們額頭上閃爍著晶瑩的汗滴，但臉上掛著純真開心的笑容，這次出征她們不再孤單，承載著全校師生期待，更是環山部落的驕傲。

來自台中市最偏遠學校之一的平等國民小學女籃隊，3月在台中國小籃球聯賽拿下季軍，9日將代表台中出征109學年度國小籃球聯賽，而早在一個月前，她們才剛在全國國小籃球錦標賽小六女乙組拿下校史105年來首座全國冠軍。

平等校長劉姿芬透露，女籃隊奪冠在部落造成轟動，這次再戰全國小學聯賽，小朋友、老師都想去現場觀賽，就利用校外教學機會，9日上午先去蘭陽博物館，結束後直奔球場替球員應援打氣。

談起1個月前的全國冠軍，泰雅姑娘們依舊眉飛色舞，6年級的徐千醫就說，奪冠後全校都很崇拜她們，尤其是5年級也是男籃成員的弟弟，「他超級羨慕，也說我們很強，這種感覺超酷。」

位於台中市和平區環山部落的平等國小女籃隊，換上泰雅族特有菱形圖騰的全新戰袍，將代表台中出征109學年度國小籃球聯賽，盼在祖靈庇蔭與守護下再次揚威全國。 中央社

平等國小座落在海拔約1700公尺的環山部落，全校僅39名學生，是標準「迷你小學」，球員每天訓練都在室外操場水泥地，冬天忍受低溫與強風，手指頭動不動就會被球打到裂開流血。

天寒地凍的冬天過去，春夏交替之際又有綿延不絕雨勢，但小朋友絲毫不在意，5年級的莊蕙恩說：「有球打就開心了。」

每天清晨7時學生陸續到校，7時10分不到就有小朋友抱著顆粒早已磨光的膠球開始投籃，不久後教練何慶隆拿著哨子，嚷著要隊員集合，開啟一天的訓練。

從熱身、基本動作再到5對5全場對抗，何慶隆對孩子們最常喊的一句話就是：「不要放棄。」這彷彿也是他對自己的提醒，在全校只有39名學生的迷你小學，他竟組了男、女籃隊，全校超過一半的學生都是球隊成員。

位於台中市和平區環山部落的平等國小女籃隊，由教練何慶隆（圖）指導，他對孩子們最常喊的一句話就是「不要放棄」。 中央社

何慶隆笑說，只要小朋友願意、想打球，他都張開雙手歡迎，執教期間從未趕走過任何一名球員，只有小朋友嫌訓練太累，主動「開除」教練。

前兩年受家庭因素轉去自由國小就讀的莊蕙恩，去年重回部落，主動重新加入球隊；她說，在自由期間改打棒球，能守一壘和外野，也參加過3場比賽，但她說：「比較起來，還是籃球好玩，因為被棒球打到很痛，還會流血。」

訓練環境雖不理想，在這仍不斷孕育出新的籃球夢，今年高級中等學校籃球聯賽（HBL）季軍光復高中一哥陳將双，就是來自環山的平等國小，而平等女籃陣中現役王牌莊欣霓，也被今年JHBL國中籃球聯賽亞軍名校、苗栗縣大倫國中鎖定，國小畢業後就將開啟「旅外」生涯。

位於台中市和平區環山部落的平等國小女籃隊，由教練何慶隆（右）指導，何慶隆說，只要小朋友願意、想打球，他都張開雙手歡迎。 中央社

徐千醫的5年級弟弟徐康憲也是平等國小男籃隊成員，他說，陳將双是他的偶像，他一邊吸著鼻涕一邊臭屁地說：「他是部落之光、最強高中生，但我的夢想是超越他。」莊欣霓也說，因為籃球，讓她可被更多人看見。

這次出征全國小學聯賽，平等女籃將穿上全新戰袍亮相，包括球褲兩旁與球衣中央的「國」字，都納入泰雅族特有的菱形圖騰，盼在祖靈庇蔭與守護下再次揚威全國。