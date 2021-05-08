PLG／楊敬敏超時三分球誤判 聯盟公告三裁判禁賽

PLG總冠軍賽首戰出現大誤判，比賽剩餘3分鐘時，台新夢想家楊敬敏在進攻蜂鳴器響起後投進三分球，但裁判並未響哨，而該球也成為雙方氣勢分水嶺，最終夢想家以114比109率先拿下重要首勝。 隨後聯盟發出聲

2021-05-08 11:47