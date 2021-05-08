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PLG／楊敬敏超時三分球誤判 聯盟公告三裁判禁賽

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
針對P聯盟冠軍賽首戰漏吹事件，P聯盟對裁判做出懲處。 截圖自影片
針對P聯盟冠軍賽首戰漏吹事件，P聯盟對裁判做出懲處。 截圖自影片

PLG總冠軍賽首場比賽就發生裁判誤判事件，台新夢想家楊敬敏在第四節剩下3分鐘時於進攻時間槍響後出手命中三分球，裁判第一時間卻未響哨，並維持三分球進算，PLG在賽後也隨即對三名執法裁判做出禁賽懲處，接下來冠軍賽賽事三人將不會再上場吹判。

PLG聲明如下：

針對今日(05/07) FINALS G1福爾摩沙台新夢想家 vs 臺北富邦勇士的賽事，第四節出現違例爭議，聯盟最新完整說明如下:

* 賽事編號 FINALS G1 福爾摩沙台新夢想家(客) vs 臺北富邦勇士(主) * 日期：2021/05/07(星期五)

* 事件：第四節剩餘 3’01”福爾摩沙台新夢想家 #6 楊敬敏投進壓哨三分球，臺北富邦勇士上場抗議裁判漏吹，場上三位裁判經開會討論維持球進算的判決。

* 說明：賽後裁判長林錦龍主動檢討並承認，這球是在24秒進攻時限後才出手，所以球進不算，確認為裁判漏吹。

有關這球的爭議，經場上三位裁判與場控委員討論，因為PLG遵守且引用FIBA規則，裁判當下沒有鳴哨無法進行IRS電視輔助判決，因此維持三分球進算。

賽後裁判長決定，此次漏吹屬於重大疏失，因此決定本場#5、#8、#20三位裁判總冠軍賽全數禁賽，後續賽事將不再上場吹判。

富邦勇士 夢想家 PLG

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