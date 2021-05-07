PLG／稱超時三分球成轉折 許晉哲：聯盟應該檢討

PLG冠軍賽今天在台北和平籃球館點燃戰火，不過在比賽倒數3分鐘卻發生了台新夢想家楊敬敏，在進攻計時器槍響後投進三分球但裁判卻未響哨的狀況，讓台北富邦勇士隊總教練許晉哲賽後直言，成為本場比賽的轉折，他也透露裁判在賽後跟他承認錯誤，聯盟也應該要檢討。

今天的總冠軍賽首戰倒數3分鐘，夢想家在一分落後的情況下，發生楊敬敏在進攻計時器響起後於弧頂投進三分線的狀況，不過裁判第一時間並未響哨，富邦勇士也隨即將球發進場進行反快攻，僅管富邦勇士總教練許晉哲第一時間就走上記錄台進行抗議，不過由於比賽仍在進行，直到下一波富邦勇士犯規後時間才凍結，導致無法提出挑戰。

而在這次爭議事件後，富邦勇士直到槍響前僅再拿下3分，反觀夢想家靠著陳振傑在倒數53秒的關鍵三分球逆轉戰局，最終也以5分差距取勝。

富邦勇士總教練許晉哲賽後表示，「那一顆超過時間的三分球是氣勢的轉折點，但不能當作是藉口。賽後裁判也向我承認缺失，但冠軍賽不能這樣隨便，聯盟應該要檢討。」