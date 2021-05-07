PLG／飆42分率隊掀翻富邦勇士 希克斯：來台打最好一戰

福爾摩沙台新夢想家洋將希克斯，今天全場轟下最高的42分、17籃板，搭配小將陳振傑最後53.9秒飆進超前3分球，終場114比109在P. League+總冠軍系列賽首役擊敗台北富邦勇士。

P. League+聯盟元年總冠軍賽今晚在台北和平籃球館登場，前一輪在季後挑戰賽歷經5場大戰脫困的夢想家，今天展現高昂戰力，全場一路緊咬比數，並在最後擺脫對手糾纏，拿下7戰4勝制系列賽的首勝。

希克斯（Stephan Hicks）今天攻下42分、17籃板、3助攻與3抄截，賽後他說：「這是我來台後打最好的一場比賽。」

希克斯今年球季開打後才加入球隊，他也透露，因為他加入球隊的時間較晚，因此也花了更多時間適應隊友與系統，在球場上，他就是盡全力去戰鬥。

夢想家總教練朱利亞斯（Kyle Julius）賽後直言，球隊今天的表現讓他驕傲，「我們有一個又一個球員站出來，包括希克斯、李德威、楊敬敏甚至還有陳振傑。」

聯盟例行賽龍頭富邦勇士冠軍賽首役意外吞敗，總教練許晉哲承認，對手準備的比他們好，「114分的失分要贏球真的比較困難。」

本季新科年度MVP、「台灣噴射機」張宗憲則說，球隊防守出了很大問題，比賽中就算他們壓過對手，對方很快在不太費力的情況下就能還以顏色，甚至再次超前，反觀他們得耗費很多力氣才能拿下分數。