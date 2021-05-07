PLG／總冠軍賽首役楊敬敏飆大三元 本土第1人

福爾摩沙台新夢想家本土一哥「阿美族戰士」楊敬敏，今天在總冠軍系列賽首戰面對台北富邦勇士，繳出23分、10籃板、10助攻，成為聯盟史上第1個締造大三元的本土球員。

P. League+聯盟總冠軍賽今晚在台北和平籃球館登場，歷經季後挑戰賽5場大戰才脫困的夢想家，今天靠著洋將希克斯（Stephan Hicks）全場獨拿42分，加上本土小將陳振傑第4節最後53.9秒飆進超前3分，終場114比109擊敗富邦勇士。

包含今天在內，聯盟本季共有6度飆出大三元，其中光是夢想家洋將塔克（Anthony Tucker）就包辦2次，且除楊敬敏外，其他全由洋將包辦。

楊敬敏今天出賽28分鐘，全場累積15投8中，繳出23分、10籃板與10助攻的「大三元」成績單，而他除是締造大三元的本土第1人，同時也成為聯盟總冠軍賽第1個繳出「大三元」成績單的球員。

談到今天全方位的表現，楊敬敏透露，他其實並不知道自己完成這項成就，直到打完後隊友提醒才知道，「能在冠軍賽創造大三元真的很開心，這都是團隊、隊友幫助我，才有辦法達成這個數據。」

楊敬敏也認為，經過上一輪季後挑戰賽，大家壓力都徹底釋放，「我們進入了冠軍賽，只要做好我們該做的，把平常訓練的東西展現出來，就會有好的結果。」