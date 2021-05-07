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PLG／希克斯42分、陳振傑關鍵冷箭 夢想家險勝富邦勇士

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
夢想家希克斯（右）進帳42分，幫助球隊搶下冠軍賽首勝。記者余承翰／攝影
夢想家希克斯（右）進帳42分，幫助球隊搶下冠軍賽首勝。記者余承翰／攝影

PLG首賽季冠軍賽今天在台北和平籃球館點燃戰火，由相隔27天再出賽的台北富邦勇士隊與季後賽晉級的台新夢想家隊上演「金控大戰」，兩隊一路拉鋸到第四節倒數階段，夢想家小將陳振傑在倒數53.9秒命中關鍵三分球，搭配上洋將希克斯（Stephan Hicks）全場42分、楊敬敏「大三元」演出，最終夢想家就以114：109在客場搶下系列賽首勝。

賽前剛獲頒年度MVP獎座並喊出「必勝」口號的「台灣噴射機」張宗憲，開賽就上籃得手拿下兩隊的第一顆進球，不過首節前段進攻手感最火燙的則是「野獸」林志傑，他在該節命中兩顆三分球後幫助富邦一度取得19：12領先。

不過在季後挑戰賽表現亮眼的夢想家「魔獸」李德威外線砲火全開，先是命中一顆踩在三分線上的兩分球，隨後又連續命中3顆三分球，幫助夢想家反超前比數，首節打完也取得31：28領先。

第二節富邦勇士辛特力（Michael Singletary）連續兩波「三分打」後又投進一記三分球，連續拿下9分，幫助富邦勇士要回領先優勢，但夢想家第二節仍舊維持火燙手感，包括希克斯、楊敬敏和替補上陣的沃克都有三分球進帳，幫助夢想家在上半場打完仍是以58：53領先。

易籃後，富邦勇士本土球員仍未找到進攻手感，讓該節僅以單洋將希克斯作戰的夢想家一度取得7分領先，不過張宗憲適時完成「三分打」止血，搭配上辛特力連續兩次快攻得手，讓兩隊再回到拉鋸戰，第三節打完兩隊也戰成83：83平手。

末節富邦勇士蔡文誠也加入戰局，在連得4分後幫助球隊取得5分領先，但夢想家希克斯挺身追分，率隊打出一波9：0攻勢，比賽最後3分鐘場上卻出現意外狀況，夢想家楊敬敏在進攻時間到點後三分球出手命中，不過裁判並未響哨，富邦勇士還因此賠上犯規，讓總教練許晉哲感到不滿。

倒數1分半鐘，富邦勇士賴廷恩上籃得手後雙方回到平手，隨後林志傑製造錢肯尼犯規站上罰球線，並罰進逆轉比數的1球，不過夢想家陳振傑在三分線外回擊，夢想家再取得2分領先，反觀富邦勇士接下來幾波進攻都未能命中，最終夢想家就以5分差距險勝，搶下冠軍系列賽首戰勝利。

富邦勇士 夢想家 希克

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