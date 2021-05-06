快訊

街訪全職媽媽有多慘？連去超商喝個飲料都覺得開心

應14天全面停飛？華航清零54名造冊 陳時中否認「半套說」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

東奧／陳鈺君不參賽 3對3資格賽人力緊縮

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
陳鈺君確定不參加東京奧運3對3資格賽。記者侯永全／攝影
陳鈺君確定不參加東京奧運3對3資格賽。記者侯永全／攝影

重新舉辦的東京奧運3對3籃球資格賽，26到30日在奧地利登場，獲得參賽資格的中華女籃隊名單雖出爐，但4名球員之一的陳鈺君確定不參加，可能面臨3人出征的人力吃緊狀況。

中華女籃由錢薇娟領軍，原本有8人大名單，但集訓期和第16季WSBL衝突，名單一度難產，經討論後確定由旅外效力中國大陸WCBA聯賽的「彎彎」林仙芳和魏于淳，以及國內WSBL效力國泰隊的陳鈺君和台電隊長劉希曄入選，並安排今天早上接種AZ疫苗。

劉希曄今天晚上就因接種疫苗休息，上季獲得冠軍賽MVP的陳鈺君則是出賽19分鐘攻下10分，助衛冕軍以89：59擊敗台電隊。

陳鈺君表示，球團擔心接種疫苗後的狀況，且訓練期和賽季相衝，雖想一圓奧運夢但也尊重球團，確定以WSBL賽季為重。

國泰教頭鄭慧芸提到，球隊「不希望一個人影響團隊」，且今天陳鈺君若是要接種，也只是第一劑疫苗，防疫效果有限，且擔心陳鈺君若有發燒症狀會影響賽季中的其他球員。

東奧3對3籃球資格賽由20支隊伍爭取3張門票，中華籃球協會表示，國際籃球總會對於代表隊組成資格有限制，4人中有2人可以沒3對3排名積分，另外2人必須是國內積分前10名的球員才有資格，而10人中扣除退役選手，其他球員除了劉希曄，其他幾乎都是國泰成員，就算想更換名單也沒有替代人選。

WSBL

延伸閱讀

歐盟將討論豁免疫苗專利 但優先增加全球供應

美國支持豁免疫苗專利 歐盟表態準備跟進討論

WSBL／劉希曄打疫苗休兵 彭惠貞打出代表作

新冠疫苗擴大施打 金管會開放疫苗險可網路投保

相關新聞

WSBL／國泰王維琳 好表現獻亡父

上月準備迎接WSBL第16季開打，衛冕軍國泰隊的前鋒王維琳卻遇父親病危意外，經搶救仍回天乏術，本周第三循環回歸賽場的她希...

PLG／冠軍賽今開打 勇士休26天成爭冠變數

PLG首賽季冠軍賽今天於台北和平籃球館點燃戰火，由地主台北富邦勇士隊出戰季後賽晉級的台新夢想家隊，以例行賽第一名直接晉級...

WSBL／卓敬加練300球 台元退電信闖冠軍賽

前天的第三循環第一戰，台元隊前鋒卓敬錯失3個罰球，晚上特別加練300個罰球，今天對上中華電信隊的關鍵戰雖沒再上罰球線，但...

東奧／陳鈺君不參賽 3對3資格賽人力緊縮

重新舉辦的東京奧運3對3籃球資格賽，26到30日在奧地利登場，獲得參賽資格的中華女籃隊名單雖出爐，但4名球員之一的陳鈺君...

WSBL／劉希曄打疫苗休兵 彭惠貞打出代表作

台電隊長劉希曄今天早上接種AZ疫苗，晚上WSBL第三循環第2戰休兵，球隊台電雖一度領先，最終仍以59：89吞敗，不過和劉...

PLG／紀念傳奇教頭 年度教練命名「張克佑教練賞」

PLG於日前公布了年度教練獎項得主，而為了紀念已故的台灣傳奇籃球教練張克佑，聯盟執行長陳建州特別徵詢張克佑家人的意見並獲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。