東奧／陳鈺君不參賽 3對3資格賽人力緊縮

重新舉辦的東京奧運3對3籃球資格賽，26到30日在奧地利登場，獲得參賽資格的中華女籃隊名單雖出爐，但4名球員之一的陳鈺君確定不參加，可能面臨3人出征的人力吃緊狀況。

中華女籃由錢薇娟領軍，原本有8人大名單，但集訓期和第16季WSBL衝突，名單一度難產，經討論後確定由旅外效力中國大陸WCBA聯賽的「彎彎」林仙芳和魏于淳，以及國內WSBL效力國泰隊的陳鈺君和台電隊長劉希曄入選，並安排今天早上接種AZ疫苗。

劉希曄今天晚上就因接種疫苗休息，上季獲得冠軍賽MVP的陳鈺君則是出賽19分鐘攻下10分，助衛冕軍以89：59擊敗台電隊。

陳鈺君表示，球團擔心接種疫苗後的狀況，且訓練期和賽季相衝，雖想一圓奧運夢但也尊重球團，確定以WSBL賽季為重。

國泰教頭鄭慧芸提到，球隊「不希望一個人影響團隊」，且今天陳鈺君若是要接種，也只是第一劑疫苗，防疫效果有限，且擔心陳鈺君若有發燒症狀會影響賽季中的其他球員。

東奧3對3籃球資格賽由20支隊伍爭取3張門票，中華籃球協會表示，國際籃球總會對於代表隊組成資格有限制，4人中有2人可以沒3對3排名積分，另外2人必須是國內積分前10名的球員才有資格，而10人中扣除退役選手，其他球員除了劉希曄，其他幾乎都是國泰成員，就算想更換名單也沒有替代人選。