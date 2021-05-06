PLG／紀念傳奇教頭 年度教練命名「張克佑教練賞」

PLG於日前公布了年度教練獎項得主，而為了紀念已故的台灣傳奇籃球教練張克佑，聯盟執行長陳建州特別徵詢張克佑家人的意見並獲得同意，決定將年度教練命名為「張克佑教練賞」，表彰張克佑一生對台灣籃球的貢獻。

曾擔任中華男籃教練，並且執教飛駝男籃多年的張克佑，不僅是聯盟執行長陳建州的恩師，包括許晉哲、黃萬隆、鄭志龍等人都是麾下子弟兵。

對於年度教練獎改名為「張克佑教練賞」，本季剛以全票滿分拿下PLG首座年度教練的富邦勇士總教練許晉哲表示，張克佑對他的教練生涯影響很大，尤其在飛駝時期透過張克佑的指導，讓他理解如何帶領一群明星球員打出應有的成績，而他也一直以他為目標，如今能得到「張克佑教練賞」，是許晉哲向「老大」張克佑至上的最高敬意。

在獎盃設計上，聯盟特別在年度教練獎座的正面，刻上「張克佑教練賞」等字樣，希望未來每位年度教練都能帶著張克佑的精神，繼續幫助台灣籃壇發光發熱。

而看到獎盃的設計，張克佑的女兒表示：「很感動聯盟對教練的心意，愛他尊敬他，讓這個獎延續教練的精神。」聯盟執行長陳建州也謝謝張克佑對他的指導與提攜，讓他可以繼續延續飛駝精神，勇敢地站在巨人的肩膀上前行，繼續為台灣籃壇貢獻心力。