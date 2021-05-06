PLG／總冠軍賽7日開打 富邦勇士嚴防夢想家外線發揮

P. LEAGUE+ 台北富邦勇士明天總冠軍賽首戰將迎戰福爾摩沙台新夢想家，將力拚首戰勝利，富邦勇士總教練許晉哲說，除了須降低進攻端失誤外，防守端得阻止對方有很好外線發揮。

台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+ （簡稱PLG）元年總冠軍賽，採7戰4勝制，明天將在台北和平籃球館點燃戰火，例行賽龍頭的富邦勇士握有第1、2、5、7場主場，其餘3場則在夢想家主場彰化體育館舉行。

夢想家首輪季後挑戰賽與桃園領航猿激戰5場，才脫穎而出，許晉哲認為，首輪戰況膠著，夢想家第2、3戰從領先到被逆轉，以及第5戰鏖戰到最後一刻才險勝，這些比賽經驗，無形中幫助夢想家球員心理素質大幅成長。

「我們只是在乎誰出線 ，而沒有在乎打得這麼膠著。」許晉哲強調，重心仍放在關注自身球隊狀況是否能維持。

從4月10日結束最後一場例行賽，富邦勇士歷經27天等待，將在明天迎來總冠軍賽首戰，球隊能否維持手感，也讓許晉哲有點擔憂，他表示，畢竟沒經歷過中間休兵這麼長一段時間，「的確對我們來說，是蠻大一個變數，希望我們能夠挺過去」。

夢想家首輪季後賽除了第3戰外線熄火、僅進帳4記三分球外，季後賽場均投進11.4顆三分球，甚至第5戰在洋將杰倫（Jerran Young）帶領下，全隊單場轟進17記三分球，造成對手重傷害，而洋將希克斯（StephanHicks）以及楊敬敏、林俊吉等人外線火力，同樣也不容小覷。

富邦勇士擁有堅強本土陣容和板凳深度，也是例行賽能拿下19勝5敗、勝率近8成，直接鎖定總冠軍賽席次的關鍵，富邦勇士例行賽場均攻下101.75分，53.63個籃板、22.67個助攻，均為4隊最佳，而夢想家則是4隊中失誤次數最少。

許晉哲表示，由於總冠軍賽採7戰4勝制，不能單看一場比賽，一定要贏4場，才能拿下冠軍，希望球隊趕快進入狀態，而總冠軍賽決勝關鍵，除了球隊須降低進攻端失誤外，防守端也須阻止對手外線發揮。