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SBL／九太下一步將併入海神？ 球團人士：可能選項之一

聯合新聞網 / 綜合報導
九太季後賽遭台啤橫掃後，下一步充滿想像。 中央社
九太季後賽遭台啤橫掃後，下一步充滿想像。 中央社

高雄九太科技日前於季後賽首輪以直落三不敵台啤後，傳出將有重大改革，賽季結束後的現在究竟會做出什麼動作，外界也引頸期盼，據《自由時報》報導，有球團人士透露，九太科技董事長沈會承確實有考慮過將球隊併入即將成立的高雄海神隊。

漢神百貨創辦人侯西峰與沈會承交情匪淺，過去就曾提供球衣贊助，近兩年重返SBL的九太也從爐主身份到今年進軍季後賽，海神若有球員即戰力需求，沈會承似乎有意將本土主力移交好友，而九太下季是否繼續參與SBL，目前仍未有定數，今夏籃壇可能有新聯盟的誕生，而高雄海神與新北中信將加入哪個聯盟也仍待觀察。

這位球界人士強調九太是SBL元老級球隊，力挺台灣籃球的初衷絲毫沒有改變，台灣籃壇目前PLG、新聯盟等百花齊放的局勢下，不論未來併隊海神或維持現有球隊，仍請球迷朋友拭目以待。

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