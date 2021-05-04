PLG／季後賽比準度 三分球大趨勢跟上NBA

P. League+季後賽夢想家vs.領航猿G5生死之戰，夢想家三分球44投17中，三分球命中率3成86，最終93：91力克領航猿，系列賽3：2淘汰領航猿，打進P. League+第一季總冠軍賽。夢想家與富邦勇士七戰四勝總冠軍賽5月7日G1在台北和平館登場。

輸球領航猿G5三分球火力同樣凶猛，34投14中，三分球命中率4成12，遠高於例行賽三分球命中率3成22，領航猿第四節打出31：21反撲，可惜還是差臨門一腳。

G5最精采過程就是，領航猿沒有放棄，第四節利用單洋將規定展開瘋狂反撲，領航猿前中華男籃歸化球員Q戴維斯在P. League+算本土球員，第四節搭配領航猿洋將喬登組成雙核，這套第四節「土洋組合」也是領航猿今年球季第四節最大優勢。

Q戴維斯視同本土球員，第四節單洋將出賽規定能搭配另一名領航猿洋將出賽，是領航猿第四節最大對戰優勢。 領航猿／提供

雙方在沒有退路，只能贏不許輸的G5都打出最大潛能和戰力，其中三分球瘋狂輸出和出手，三分命中率投出超高水平，跟NBA過去幾年大趨勢：三分球大量出手，命中率和精采對轟都讓比賽扣人心弦，雙方連續命中三分過程令比賽高潮迭起，欲罷不能。

夢想家例行賽每場至少出手42個三分球非常誇張，每場投進13個三分球也是四隊最多，例行賽夢想家三分球命中率只有3成19排四隊第二。領航猿例行賽三分球命中率3成22是P. League+四隊之冠，但3成2的三分球命中率擺在國際籃壇還是NBA，仍是中低水平表現。

G5兩隊在不能輸也輸不得壓力下潛能盡出，展現超水準三分投射能力，夢想家如果沒有單場17個三分球支撐火力，三分球命中率高達3成86，恐怕也要輸在生死之戰。

領航猿最後一擊失手輸掉天王山之戰，但第四節關鍵三記三分球都能命中，比賽打出無限可能，以4成12三分球命中率單場投進14記三分，將球員能力、韌性和投籃完全激發出來。

三分球已經成為近代國際籃球主要決勝潮流，更是NBA籃球大趨勢。夢想家例行賽每場至少出手42次三分球已經接近NBA單一球場單場三分球出手最多水平，夢想家兩分球出手43次，只比三分球出手多不到一次，夢想家過去兩年都是這麼打，也打出預期中戰力和決勝武器。

施晉堯是領航猿本土第一球星，也是P. League+今年第一明星隊成員。 領航猿／提供

夢想家總冠軍賽面對例行賽第一種子富邦，三分球出手質量和穩定性將成為夢想家能不能扳倒富邦最重要武器。富邦禁區、對位、身高更具優勢，夢想家只能在防守、控制失分和三分球手氣去嘗試改變比賽走向。

三分球將決定夢想家總冠軍賽可以走多遠，一旦夢想家三分出手數量和命中率不能給富邦防守帶來麻煩，拉開空間，增加攻防轉換反擊機會，今年總冠軍賽最多五場富邦就可以買單。如果夢想家能投出水準以上，甚至超水準三分球火力和表現，那麼系列賽就可以延續到第六戰。

三分球大趨勢已經是現代籃球戰術、決勝主流，富邦也同樣要以穩定三分火力回應，光拚防守和戰術執行力，已經不足以完美控制比賽。