PLG／張宗憲包3大獎 許晉哲肯定

PLG今天公布年度最後3項個人獎，年度MVP由富邦勇士隊前鋒張宗憲奪下，有「噴射機」稱號的張宗憲另入選年度第一隊和年度防守第一隊，堪稱PLG元年最大贏家。

勇士教頭許晉哲提到，張宗憲去年雖「出了點狀況」，但也因此特別珍惜接續出現的機會，「有些人不會把握，宗憲是真的很珍惜。」

張宗憲去年7月被發現持有大麻電子煙，依毒品危害防制條例移送台北地檢署，遭原本球隊寶島夢想家隊（福爾摩沙台新夢想家前身）開除，10月加入富邦勇士重新出發，PLG開賽就有亮眼表現，獲選12月的單月最佳球員，季末更獲得年度MVP肯定。

除張宗憲成個人獎大贏家，勇士洋將塞瑟夫也獲選為年度洋將，許晉哲說：「塞瑟夫很實在，是以團隊為主的球員，他在台啤時就是這樣的球員。有些洋將的個人能力無庸置疑，塞瑟夫是很實在的球員，獲獎對他們案球隊都是很大肯定。」

富邦勇士打下今年例行賽龍頭，直接拿到7日開打的總冠軍賽門票，年度獎項也大豐收，許晉哲是今年聯盟年度最佳教練得主，勇士總經理蔡承儒獲選年度總經理，陣中指標球星「野獸」林志傑則獲得年度人氣王。

許晉哲提到，昨天確定總冠軍賽對手是夢想家，總冠軍賽前會針對對手戰術再下功夫，「他們應該就是用那兩隻洋將（杰倫和希克斯），他們活動力強，會再做因應。」