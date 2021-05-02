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PLG／顧防疫放棄主場 陳建州：領航猿主動提出

聯合報 / 記者曾思儒／彰化即時報導
季後挑戰賽第5戰仍在彰化體育館進行，兩隊進行賽前練投。記者曾思儒／攝影
季後挑戰賽第5戰仍在彰化體育館進行，兩隊進行賽前練投。記者曾思儒／攝影

PLG元年的季後挑戰賽就進行到決勝第5戰，原本握有主場優勢的桃園領航猿隊，以防疫為優先考量，主動提出若有第5戰就繼續留在彰化，聯盟執行長陳建州透露，這決定是第4戰開打前領航猿總經理陳信安先提出。

領航猿和和福爾摩沙台新夢想家今天下午5點將在彰化體育館進行季後挑戰賽第5戰，勝隊就能挑戰例行賽龍頭富邦勇士隊，陳建州中午前就已搭乘高鐵到台中，再轉車到彰化體育館，開賽前從賽場外的小吃攤、轉播車到場內的動線、球隊需求，一一檢視。

若按照聯盟最初公布的行事曆，今天賽程應該在領航猿主場桃園巨蛋，但因華航、諾富特群聚案，周五時聯盟就已公布，第5戰將在彰化舉行，扣除成本後兩隊將均分票房收入。

陳建州提到，領航猿是原本第5戰的主場球隊，聯盟尊重領航猿的想法，陳信安在疫情考量下主動提出若有第5戰續留彰化的想法，聯盟和夢想家也全力配合，盼齊心打造安全的觀賽環境。

夢想家總經理韓駿鎧提到，聯盟也曾有找第三地開打的想法，但事發突然，又遇勞動節連假，人力成本更高，「突然這樣，誰也不希望，我們也不希望第5戰是沒觀眾的狀況下開打。」他兩天前早上8點多就接到陳建州電話，最終三方達成共識，季後挑戰賽繼續在彰化進行，且夢想家將自行吸收成本，直接和領航猿對方票房收入。

韓駿鎧透露，領航猿是第5戰「主人」，原本有詢問領航猿DJ進行今天播報，雖因行程問題沒能成行，不過今天播報就會由聯盟DJ負責，「我們是很和諧討論，領航猿的啦啦隊今天也會來，和我們的啦啦隊尬舞，這也會是很特別的場景，一個球場有兩支球隊的啦啦隊。」

領航猿表示，續留彰化原本較擔心是連假期間住宿問題，所幸沒出現無房可住狀況，整體上沒太大問題。

領航猿 夢想家 啦啦隊

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