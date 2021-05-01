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SBL／克里斯馬斯29分撕裂禁區 裕隆4分險勝台銀

聯合報 / 記者劉肇育／新北即時報導
裕隆克里斯馬斯拿下29分、18籃板制霸禁區。圖／中華籃協提供
裕隆克里斯馬斯拿下29分、18籃板制霸禁區。圖／中華籃協提供

儘管面臨中鋒林郅為與後衛李維哲兩大主力缺陣，台銀隊仍在今天的季後賽首戰與例行賽第2名的裕隆整場拉鋸，甚至在比賽最後2分鐘還一度保有領先優勢，但關鍵時刻卻無法守住裕隆洋將克里斯馬斯（Rakeem Christmas），最終以70：74敗下陣來。

前一次晉級季後賽已經是第13季的台銀，這次重返季後賽，陣中有不少球員都是第一次體驗到季後賽滋味，不過今天面對老牌勁旅裕隆，台銀靠著洋將艾爾文（Zak Irvin）與謝宗融聯手與裕隆一路拉鋸，兩人在今天分別拿下21分、12籃板與20分、9籃板。

不過裕隆洋將克里斯馬斯今天更是讓台銀防不勝防，他全場出手21次命中11球，拿下29分、18籃板、2阻攻，更在比賽最後1分28秒迫使台銀犯規站上罰球線，完成逆轉比分的關鍵兩罰，搭配上林宜輝最後4次罰球也命中3球，終場裕隆就以4分差距險勝，搶下系列賽首勝。

兩隊打出一場激烈拉鋸戰，裕隆教練邱大宗強調，兩隊努力帶給球迷一場精彩的比賽，雙方洋將也都拿出高水準表現，其中裕隆靠著克里斯馬斯摧毀對方禁區，台銀艾爾文則是不斷穿梭破壞，「很開心我們球員努力拿下這一勝，非常關鍵且艱難的開門戰，」

台銀教練陳國維也表示，在陣中多數球員都無季後賽經驗的情況下，他也肯定球員的表現；談到球隊的兩大傷兵時，他也透露林郅為和李維哲下周將會再重新評估復原狀況，不過明天的第二戰已確定不會上陣。

林郅為 林宜輝

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