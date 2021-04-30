PLG／加盟意向書繳交今截止 陳建州：高雄、新北已交

PLG新增球隊繳交意向書將在今天晚上12點截止，聯盟執行長陳建州在日前透露已有2家企業繳交意向書後，今天也證實兩企業分別為高雄市與新北市，不過他也強調其他有意願加盟的球隊，在今天晚上12點前都還有機會繳交意向書。

PLG增隊傳聞近來不曾間斷，聯盟在22日召開的董事會討論「新增球團加盟辦法」後，也正式對外公告新球隊加盟意向書將於30日收件截止，且經決議後確定將先前加盟投票機制從「一票否決」修改為「多數決」，聯盟也將在總冠軍賽結束後（最慢5月23日）5月31日前召開董事會審核最終加盟事宜。

而聯盟執行長陳建州在日前透露已有至少2家企業繳交意向書後，今天也證實這兩企業分別代表高雄市與新北市，不過具體隊名、團隊和整個架構將會再擇日報告。

陳建州也重申，僅管聯盟與四支球隊都希望以南部球隊優先考量，但並不僅限於只增設「第五隊」，「我們並不認為新北市不行或是其他地方球隊不行，他們提案寫得都是蠻漂亮的，非常有可能（一次增加兩隊）。」