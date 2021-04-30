快訊

不只北美！影響航線再擴大 華航宣布取消24個來回航班

兒子趙介佑涉販毒 趙映光辭民進黨北市黨部評委召集人

PLG／第五戰改至彰化舉行 陳信安：比賽今天就結束

聯合報 / 記者劉肇育／彰化即時報導
桃園領航猿隊總經理陳信安。 聯合報系資料照
桃園領航猿隊總經理陳信安。 聯合報系資料照

受到桃園疫情影響，PLG在今天宣布原訂5月2日將在桃園市立體育館舉行的季後挑戰賽第5戰，如需進行將會改至彰化縣體育館舉行，不過在系列賽已經取得2：1聽牌優勢的領航猿隊，總經理陳信安也在今天的第4戰開打前信誓旦旦的表示，這只是個假設性的問題，因為比賽將會在今天就結束。

PLG季後挑戰賽採取5戰3勝制，其中例行賽第2名的領航猿保有第1、2、5場主場優勢，不過受到桃園疫情升溫影響，今天的第4戰開打前夕，聯盟也與兩隊達成協議，假使第5戰有舉行的必要，將會繼續留在彰化開打，兩隊也將會均分票房收入。

PLG季後挑戰賽第五戰將改至彰化體育館舉行。記者劉肇育／攝影
PLG季後挑戰賽第五戰將改至彰化體育館舉行。記者劉肇育／攝影

而身為第五戰地主球隊的領航猿，總經理陳信安強調，防疫一直都是球團的第一考量，雖然屆時將無法回到主場比賽，但也謝謝聯盟執行長陳建州與台新夢想家隊協助，希望把球迷的損失降到最小，也希望賽事能夠繼續進行。

今年領航猿在例行賽期間就曾因為疫情考量，閉門舉行了8場比賽，陳信安也坦言球團確實碰到了很多困難，但他也希望狀況能夠跟這次球隊季後賽戰況一樣「逆風高飛」，「禮拜天是假設型的問題，這將不會發生，因為比賽今天就會結束。」

而夢想家董事陳立宗也表示，在收到第五戰更改比賽地點的消息後，隨即進行內部討論，並決定以協助角色幫助領航猿，「什麼東西我們都要超前部署，萬一的事情還是先把他準備好，而且我禮拜天已經把事情都排開了。」

領航猿 陳信安 夢想家

延伸閱讀

PLG／疫情波及第五戰改至彰化開打 兩隊均分票房收入

看好彰化投資環境 台灣上市櫃公司協會拜訪彰化縣府

大學女生離奇失蹤14年 男友疑捲入也牽涉祖母失蹤

PLG／聯盟第一季 領航猿：檢討自己

相關新聞

PLG／加盟意向書繳交今截止 陳建州：高雄、新北已交

PLG新增球隊繳交意向書將在今天晚上12點截止，聯盟執行長陳建州在日前透露已有2家企業繳交意向書後，今天也證實兩企業分別...

PLG／第五戰改至彰化舉行 陳信安：比賽今天就結束

受到桃園疫情影響，PLG在今天宣布原訂5月2日將在桃園市立體育館舉行的季後挑戰賽第5戰，如需進行將會改至彰化縣體育館舉行...

PLG／疫情波及第五戰改至彰化開打 兩隊均分票房收入

PLG季後挑戰賽今天在彰化體育館舉行第四場賽事，不過受到桃園疫情影響，聯盟也在今天宣布，假使系列賽戰線將延長到第五戰，賽...

PLG／攻城獅推青年隊、訓練班 高國強、雷特執教鞭 

新竹街口攻城獅於季前曾多次造訪新竹地區各層級校園推廣籃球運動，隨著首季賽事結束，攻城獅球團並未停下「深耕基層籃球」的腳步...

WSBL／旅日菜鳥 先從防守做起

高中時期率領HBL強權淡水商工打下冠軍，王游乙文（右）赴日就讀大學，去年回台成為中華電信隊選秀會唯一挑選的新人，她的日式...

PLG／領航猿聽牌關鍵人物 台灣女婿喬登提前圓夢

PLG季後挑戰賽第4戰今天繼續在彰化體育館進行，近兩戰第四節合計砍下25分，幫助桃園領航猿取得2：1聽牌優勢的「台灣女婿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。