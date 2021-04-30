PLG／第五戰改至彰化舉行 陳信安：比賽今天就結束

受到桃園疫情影響，PLG在今天宣布原訂5月2日將在桃園市立體育館舉行的季後挑戰賽第5戰，如需進行將會改至彰化縣體育館舉行，不過在系列賽已經取得2：1聽牌優勢的領航猿隊，總經理陳信安也在今天的第4戰開打前信誓旦旦的表示，這只是個假設性的問題，因為比賽將會在今天就結束。

PLG季後挑戰賽採取5戰3勝制，其中例行賽第2名的領航猿保有第1、2、5場主場優勢，不過受到桃園疫情升溫影響，今天的第4戰開打前夕，聯盟也與兩隊達成協議，假使第5戰有舉行的必要，將會繼續留在彰化開打，兩隊也將會均分票房收入。

PLG季後挑戰賽第五戰將改至彰化體育館舉行。記者劉肇育／攝影

而身為第五戰地主球隊的領航猿，總經理陳信安強調，防疫一直都是球團的第一考量，雖然屆時將無法回到主場比賽，但也謝謝聯盟執行長陳建州與台新夢想家隊協助，希望把球迷的損失降到最小，也希望賽事能夠繼續進行。

今年領航猿在例行賽期間就曾因為疫情考量，閉門舉行了8場比賽，陳信安也坦言球團確實碰到了很多困難，但他也希望狀況能夠跟這次球隊季後賽戰況一樣「逆風高飛」，「禮拜天是假設型的問題，這將不會發生，因為比賽今天就會結束。」

而夢想家董事陳立宗也表示，在收到第五戰更改比賽地點的消息後，隨即進行內部討論，並決定以協助角色幫助領航猿，「什麼東西我們都要超前部署，萬一的事情還是先把他準備好，而且我禮拜天已經把事情都排開了。」