SBL／九太變身！化身型男迎戰季後賽
SBL季後賽本周六板橋體育館登場，高雄九太科技隊首輪將挑戰衛冕軍台灣啤酒隊，球員在球團安排下接受專業團隊「改頭換面」，以全新造型面對球迷，希望能夠在季後賽打出耳目一新的成績。
九太科技董事長沈會承希望九太在季後賽擁有嶄新面貌，全隊球員在「LE BLOOM LABO綻放實驗室」、「渥Warm Hair Studio」的知名髮型設計師幫助下進行整體造型設計，並拍攝許多型男照，希望用嶄新面目在季後賽出擊。
九太從教練團到球員都進行改造，其中洋將JC戰象原本不想做造型，擔心設計師不會處理他的頭髮，沒想到在與設計師溝通後，設計出他超喜愛的髮型，也期待5月1日出賽時能用新髮型、好表現讓球迷驚喜。
即將出征季後賽，九太科技隊總教練劉嘉發說：「我們在季後賽會全力以赴爭取勝利，雖然面對第一名的台啤，仍鼓勵球員勇敢面對每一場比賽，盡全力取勝。」他也提到，JC戰象的得分爆發力對九太有很大幫助，會有些戰術，為JC戰像製造多一些攻擊機會。
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