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PLG／從不被看好成第四節先生 台灣女婿喬登打出身價

聯合報 / 記者劉肇育／彰化即時報導
「台灣女婿」喬登在近兩場比賽證明身價。圖／PLG提供
「台灣女婿」喬登在近兩場比賽證明身價。圖／PLG提供

在2月底與桃園領航猿達成加盟協議後，台灣女婿喬登（Jordan Chatman）雖然一度被認為只是來短暫填補球隊的傷兵缺口，沒想到他卻在季後挑戰賽第二、三戰化身「第四節先生」，成為領航猿連兩戰逆轉台新夢想家的關鍵人物，他笑稱來台灣打球一直都是自己的人生目標，沒想到能在今年就達成。

曾在2012年獲選華盛頓籃球先生的喬登，2019年從波士頓學院畢業後一度前往羅馬尼亞展開職業籃球生涯，並且留下在歐洲盃出賽的紀錄；他與台灣更是淵源甚深，學生時期就曾來台傳教兩年，並且結識家住台中的老婆因而成為台灣女婿，之後每兩年就會來到台灣長住1至2個月，現在已經能講著一口流利的中文。

對於能夠在台灣展開個人第二段職業籃球生涯，喬登坦言這一直都是他所期望的，但卻沒想過會那麼快發生，「在台灣打球一直都是我的目標，因為亞洲球隊都喜歡找有經驗的洋將，所以我以為我要打更久以後才會來到這。」

僅管具有NCAA一級的資歷，但喬登與領航猿本季兩名後場洋將里德（Davon Reed）和沃倫（Willie Warren）相比，體能條件與個人能力都相對遜色，不過擅長團體戰的他也很快就與講求團隊合作的領航猿一拍即合，在季末的幾場比賽他的三分線手感持續加溫，到了季後賽第二、三戰的第四節他更是合計拿下了25分，成為球隊連續演出逆轉秀的領航員。

談到與璞園的合作，喬登說：「我們打球的方式，教練就是要我們有好的團隊化學效應，這很適合我的打球方式，我不是很會單打的球員，這個球隊蠻適合我的打法。」

昨天第三戰喬登的老婆也帶著家人到場觀賽，身為台中女婿的他也透露，之前PLG到台中比賽時就曾到一中街逛街，對於台灣美食他也是如數家珍，「台灣的食物我都很喜歡，牛肉麵、炒飯、炒麵、鍋貼、咖哩飯，而我最喜歡的就是台灣的咖哩飯。」

領航猿 璞園 夢想家

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