PLG／攻城獅已開訓 成力煥：想拿冠軍

去年新成立的職籃隊伍新竹攻城獅雖沒打進PLG元年季後賽，球隊本周已經展開訓練，副隊長成力煥今天為王志群主辦的全國企業籃球賽站台就透露，生涯有個「冠軍夢」，希望球員時期能完成夢想。

PLG日前公布年度防守第一隊，成力煥和隊友高國豪及洋將塔壁都入選，今天出席精誠資訊企業籃球聯賽記者會的成力煥也透露，球隊共分兩階段開訓，年輕球員本周就開始展開訓練，33歲的自己屬於第二梯次，之後球隊還會有公益活動、球迷會等規劃，持續和新竹在地連結。

今天為企業籃球賽站台，曾經短暫退出籃球圈的成力煥坦言，慢慢有為球員退役後的生活作打算，「不設限，也有在學習滿多東西，像理財、行銷管理，多方了解。」他自評身體狀況維持不錯，「能打多久還不知道，在那之前（退休），會先把自己準備好。」

大學就讀交通大學材料系，研究所是華大學工程與系統科學系材料組的成力煥笑說，結束球員後也可能回到過去所學老本行，對未來方向抱持開放態度。

攻城獅今年無緣季後賽，成力煥坦言仍有關心本周持續進行的季後挑戰賽，自己也有設定目標，「之前最好成績是和台啤拿的亞軍，生涯希望能打一個冠軍，圓滿一點。」

由王志群擔任執行長的通捷國際行銷，今年和資訊服務業龍頭精誠資訊聯手打的全國性企業籃球賽，分成台北、新竹、台中和高雄舉行，共吸引21支隊伍，成力煥今天擔任新竹區球星代表，攻城獅贊助商友達光電也是報名企業之一；陳世念、蔣淯安和「少俠」田壘也分別代表台北、台中和高雄，記者會上互相鬥嘴，「笑」果十足。