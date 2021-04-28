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WSBL／蔡佩真狂摘27籃板 紀錄夜退電信

聯合報 / 記者曾思儒／新北即時報導
台元蔡佩真（左）狂摘生涯新高27籃板。圖／中華籃協提供
台元蔡佩真（左）狂摘生涯新高27籃板。圖／中華籃協提供

台元隊36歲當家中鋒蔡佩真今天化身「籃板大神」，面對中華電信隊狂摘新高27籃板，第四節更出現倒地撲球的畫面，率隊驚險以50：46打下關鍵勝利，晉級冠軍戰的目標更進一步。

第16季WSBL例行賽只有4循環，排名前2的球隊直接進行3戰2勝制的冠軍戰，衛冕軍國泰隊幾乎預約一席門票，台元對戰電信2連勝，目前戰績3勝2敗，且唯2敗場都是對上國泰，晉級冠軍戰也佔到有利位置。

出賽將近30分鐘的蔡佩真提到，這場比賽十分重要，教練團用人較保守，自己也想守護住勝利，加上媽媽難得從彰化北上到場，締造個人紀錄算是意外的驚喜。

蔡佩真原本生涯最高籃板是第12季對上台電的24籃板，今天推進個人紀錄，且有13記是進攻籃板，電信全隊也不過8記進攻籃板。

電信教頭梁嘉音苦笑說：「第四節區域防守有達到效果，但籃板的部分，很可惜。」她指出，卡位不夠確實是籃板失守關鍵，且第四節都有製造出外線機會，但自家球員也沒能把握。

電信今天三分球26投僅4中，潘姿吟和黃湘婷的各10分已是全隊最高；台元除蔡佩真鎮守禁區攻下8分、27籃板，射手林宛瑜也飆進4記三分球在內的18分，追平個人新高，加上林文佑13分挹注，裡外聯手驚險守護住球隊勝利。

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