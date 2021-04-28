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WSBL／國泰寫得分新高 斷電取5連勝

聯合報 / 記者曾思儒／新北即時報導
林育庭攻下全場最高19分。圖／中華籃協提供
林育庭攻下全場最高19分。圖／中華籃協提供

新球季4場比賽已經有兩場比賽飆分超過90分，WSBL衛冕軍國泰隊今天在4人得分兩位數下，單節得分都21分起跳，穩定火力輸出下以92：68輕取台電隊，跨季連勝持續累積。

國泰上周第一循環對上中華電信曾寫下單場90分的單季得分紀錄，今天再將得分推高2分，教頭鄭慧芸透露其實沒設定單場得分要到多少，她說：「這賽季其實沒特別講每場的目標，因為磨合期稍短，下循環就會開始設定。」

「貝兒」教練解釋說，今年賽程較晚公布，先前球員多擔任建教合作的淡水商工和文化大學的陪練，「我一度不想她們陪練，心態都不對，強度也拉不上來，甚至會輸給高中隊。」她強調，前兩循環透過比賽讓球員去感受新賽季，下周開始的第三循環，盼球員展現更積極態度。

第16季WSBL原本例行賽設計5循環，但因賽程和東京奧運3對3籃球資格賽相衝，例行賽縮減到4循環，本周第二循環結束，賽季等於已經進行一半。

今天攻下13分的陳薇安說，「貝兒」教頭的確有明白講，上場時間就是自己爭取，「在場上被動的話，就是坐在場下，貝兒姊覺得練一年只打這一個月，上場就要把握。」被歸於「重攻輕守」類型的陳薇安也提到，進攻自己問題不大，但防守仍常被念，「希望防守要再加強，從防守帶動進攻。」

國泰今天首節取得21：17領先，第二節出先被台電追平，但在林育庭領軍下打出17：0強攻，台電直到1分50秒才靠李宜瑄兩罰結束超過6分鐘的得分乾旱，不過單節僅拿8分下，半場落後已達25：42，下半場國泰又轟下50分，寫下36分大勝。

攻下全場最高19分的「小丁」林育庭認為，和第一循環相較，球隊表現有漸入佳境，上季拿下年度MVP的她說：「今年不求個人獎，求一個穩定，去幫助球隊。」

蘇苡瑈的11分已是全隊最高，劉昕妤、楊芷瑜和劉希曄各10分。

國泰陳薇安（左）上籃取分。圖／中華籃協提供
國泰陳薇安（左）上籃取分。圖／中華籃協提供
國泰陳鈺君（左）跳投取分。圖／中華籃協提供
國泰陳鈺君（左）跳投取分。圖／中華籃協提供

WSBL 劉昕妤 國泰 台電

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