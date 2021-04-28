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籃球／國小聯賽兵分8路下月9日開打 百隊參賽南港女籃尋求三連霸

聯合新聞網 / 綜合報導
北市南港國小女籃尋求三連霸。 主辦單位提供
北市南港國小女籃尋求三連霸。 主辦單位提供

09學年度第5屆全國國小籃球聯賽（EBL）將於5月9至16日兵分八路，在台北市體育館4樓、北市吳興國小、三興國小、南港國小、北投國小、永吉國中、大同運動中心、新北板橋體育館開打，共有男生組60隊、女生組40隊，合計100隊、1700名球員參賽，男生組上屆冠軍新北五股國小因未晉級，錯失二連霸，女生組連續在第3、4屆封后的北市南港國小，則將尋求三連霸，把跨3、4屆合計14連勝紀錄繼續前推。

比賽開放球迷、觀眾進場看球，但採實名制，須全程戴口罩、量體溫、酒精消毒，且場館禁止飲食，飲用水除外。

其中9至12日在北市體育館、13至16日在板橋體育館都有網路直播

大會將於28日下2時在台北市朱崙街體育大樓三樓舉行賽前記者會，特邀過往也曾參加過全國少年籃賽的各級男、女明星球員出席，含名教練顏行書、劉孟竹、陳志忠、SBL台啤MVP後衛蔣淯安、旅美好手羅世恩，以及109學年本季UBA男一級新科冠軍政治大學教練陳子威、「三冠王」（新人王、助攻王、抄截王）游艾喆，本季HBL男甲級亞軍南山高中教練許時清、後衛陳力生，季軍竹市光復高中教練陳定杰、「雙槍」陳將双、莊朝勝。

外加本季JHBL國中聯賽男甲級冠軍新北安康教練馬澤閎、MVP王翊仲（出身南港國小男籃），亞軍北市信義教練賴信宏、日籍後衛淺中琉加（出身北投國小男籃），女甲級冠軍北市民族實驗國中教練許秀勉、MVP黃子芸（出身竹市高峰國小女籃）、射手潘陳家姍（出身北投國小女籃），以及北市石牌國中女籃教練高敏淇、精靈控衛陳宥妡（出身北投國小女籃）、隊長蘇天心（出身中市東興國小女籃）。

還有過去參賽的各國小男女球員、教練代表，含北市北投國小黃佳瀚、呂書瑋、陳柔安、吳昱萱、翁世盟，北市石牌國小任語璿、高睿辰、黎萬晨，宜蘭南澳國小莊立安、鄭智尹、莊云晴、陳芯、鄭轅緒，新北永平國小謝紫婕、洪惟妮、唐永安。

甫獲第53屆全國少籃賽冠軍的宜蘭南澳男籃也是本季EBL的熱門之一。 主辦單位提供
甫獲第53屆全國少籃賽冠軍的宜蘭南澳男籃也是本季EBL的熱門之一。 主辦單位提供

北市 北投 體育 新北 網路直播

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