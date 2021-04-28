UBA／南澳雙俠政大合體 莊朝勝盼圓冠軍戰

今年摘下UBA隊史首冠的政治大學，招生大有斬獲，包括HBL冠軍隊禁區大將蔡宸綱、光復高中隊長莊朝勝、能仁家商射手王鈞聖和松山高中鍾理翔新學年都將加入「雄鷹」陣容，其中莊朝勝和今年囊括UBA新人王、助攻王和超抄截王的游艾喆還是宜蘭南澳同鄉，國小後將再續前緣。

「他回去，都不糾的啊！」莊朝勝今天看到年長一屆的游艾喆就開玩笑抱怨；兩人和政治大學教頭陳子威今天都受邀出席少年籃賽記者會，莊朝勝和游艾喆會後更被國小小球員們團團包圍，爭相索取簽名。

率光復打下隊史最佳季軍成績的莊朝勝透露，除了政大，台藝大和輔仁大學也曾在考量名單，最終選擇今年奪冠的政大，他開玩笑說：「國小到現在還沒拿過冠軍，希望到政大沾個光。」

政大後場人才濟濟，莊朝勝坦言會擔心「沒球打」，但也選擇正向迎接挑戰，「期望自己能跟上學長腳步，再站穩腳步。」

陳子威提到，今年冠軍班底只有洪楷傑會投入下階段籃球旅程，期待新成員加入，團隊去良性競爭，且球隊也有持續尋找新的外援人選，目前雖還沒確定名單，但若順利，110學年就會有新洋將和最後一年打UBA的聶歐瑪及丁恩迪「合體」。