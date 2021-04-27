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亞男籃資格賽／集訓撞期季後賽 PLG、SBL好手恐難入中華隊
原訂在卡達舉行的亞洲盃資格賽第三階段賽事，確定延期6月16至20日在菲律賓舉行，中華隊雖逃過扣除積分、罰款的處分，但對於正展開季後賽熱鬥的PLG、SBL來說，兩聯盟總冠軍賽皆與資格賽集訓日撞期，屆時這4支球隊陣中球員恐無法代表中華隊出征。
本屆亞洲盃資格賽，中華隊與中國、日本及馬來西亞分在B組，分組前2名皆獲得亞洲盃參賽資格，而分組第3將落入6搶4爭奪戰，依據FIBA釋出第三階段最新賽程，已累積1勝1負的中華隊，17日面對中國，隔天對決日本，休兵1天後20日再戰中國，場場皆為硬仗。
根據媒體報導，籃協副秘書長李雲翔受訪時表示，資格賽培訓名單將納入CBA旅外球員，以及效力PLG、SBL等國內好手，但李雲翔透露，由於PLG、SBL冠軍賽與集訓期間重疊，除非球員有強烈意願為國效力，否則可能遭到割愛。
已拿下PLG例行賽王座的富邦勇士，將以逸待勞備戰5月7至23日冠軍賽，而SBL冠軍戰5月15至20日，例行賽龍頭的台灣啤酒有著保底1勝的優勢。
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