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PLG／新球隊加盟申請改多數決 高雄新球隊不只一家
台灣職業籃球聯盟P. League+本季成功打開市場，不少企業有意跟進加入，聯盟今天宣布4月30日為加盟意向書繳交最後期限，最慢5月底前召開董事會審核加盟事宜。
P. League+聯盟（簡稱PLG）元年共有4支球隊，包括台北富邦勇士、桃園領航猿、新竹街口攻城獅以及福爾摩沙台新夢想家，而日前傳出第5隊將落腳高雄，且名稱將為「高雄全家海神隊」。
聯盟今天發布新聞稿表示，上週召開董事會後決議，將放寬初版「新增球團加盟辦法」，將加盟投票機制從「一票否決」修改為「多數決」。
據了解，目前打算以高雄為根據地申請加盟的新球隊不只一家，若屆時兩家企業同時申請加入，屆時表決勢必無法取得全票通過，因此鬆綁表決機制也是為接下來新加盟球隊解套。
聯盟在聲明中表示，對於新增球團，聯盟的態度審慎但積極，而現有4支球隊都設在彰化以北，一致認為新增球團以落腳南部城市優先但不設限，且新增球團隊數也有討論空間。
聯盟強調，對於新加盟球隊相關事宜，聯盟將在總冠軍賽結束後（最慢5月23日）至5月31日前召開董事會進行審核。
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