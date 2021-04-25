PLG／領航猿演19分大逆轉 季後挑戰賽逼平夢想家

連兩場在桃園巨蛋主場迎敵，只有單洋將的桃園領航猿隊今天演出神奇逆轉勝，在「新台灣人」戴維斯、洋將喬登和施晉堯聯手下克服最多19分落後劣勢，在4758名球迷見證下以91：86氣走福爾摩沙台新夢想家隊，5戰3勝制的季後賽將戰局逼平成1：1。

夢想家今天首節有「阿美戰士」楊敬敏領軍飆分，他包辦全隊前11分，助隊取得23：21領先；領航猿靠張耕淯第二節罰球先追平比數，施晉堯再飆進超前三分球，不過夢想家暫停後塔克馬上回應外線，半場仍取得48：45領先。

易籃再戰，領航猿進攻熄火，前4分鐘只有林耀宗得分，被夢想家打出10：4攻勢；暫停後陳冠全雖在禁區拿分，但領航猿仍沒擋下夢想家外援攻勢，三節打完夢想家領先擴大到72：61。

第四節林俊吉先飆外線，中距離再破網，連拿5分後換李德威籃下取分，夢想家打出7：0攻勢，差距達79：61；領航猿前4分鐘得分掛零，7分54秒才林耀宗站上罰球線卻兩罰都落空，直到7分14秒才靠喬登打進單節第一顆進球，但林俊吉再飆外線，夢想家取得82：63的全場最大領先。

領航猿在張耕淯「4分打」下開啟追分模式，施晉堯快攻加上戴維斯和喬登接連外線追分，戴維斯籃下打進後已追到80：84；1分23秒喬登切入得手，領航猿追到82：84，最後55秒施晉堯快攻放進追平分、36秒再進超前分，夢想家塔克追平一擊彈框而出，最後15.4秒關達祐2罰俱中，領航猿領先達88：84；塔克11秒先進球，夢想家再使用犯規戰術，不過喬登最後10秒兩罰都把握，施晉堯最後7秒再2罰1中追加保險分，最終領航猿就以91：86守護住主場勝利。

領航猿洋將里德和傑克在有傷在身下提前返美，只剩喬登一名洋將，季後挑戰賽首戰以63：102慘敗給夢想家，今天扳回一城，讓5戰3勝制的季後挑戰賽確定有第4戰；第3戰和第4戰都將在夢想家主場彰化體育館進行，分別是28日和30日進行，若有第5戰將在5月2日桃園巨蛋舉行。