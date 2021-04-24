國泰青年節大專3x3籃球賽 台日印球員高手過招

「早くパスして（快點傳球）」高雄市立青少年籃球場上，傳出一句句的日文對話，讓原本因為疫情很難有機會跟國外選手切磋球技的台灣選手們，腎上腺素噴發，卯足全力想贏得勝利，國泰青年節大專3x3籃球賽，分區賽事今(24)日來到高雄，五位來自日本沖繩的女大生，一出場就吸引所有選手的目光。

日本沖繩高中女籃季軍球員組隊參賽 強強聯手展現絕佳默契

「他們的防守壓迫性很強，我真的很怕遇到他們。」這是其他台灣選手們，對這五位日本女孩的評價，平均身高雖然只有160公分，但一上場立刻拿出魄力和團隊默契，在高屏區賽事中，數次與對手打成平手，雖然在最後一刻，因為隊員腳抽筋無緣晉級總決賽，但也讓台灣的選手們見識到它們的功力。

曾經奪下日本沖繩高中女子組季軍，現在就讀高雄實踐大學的名護千尋、嘉陽夏奈美和大城友愛，三人組成隊伍「Life Walker」參加國泰青年節大專3x3籃球賽，原本相當有冠軍相，卻在晉級賽時，遇到同樣來自日本的比嘉希沙羅、芭紗良和來自印尼的廖慧珠組成的「Hometown」，雖然六人原本就是好朋友，這次還一起報名參賽，但在球場上互不相讓，最後還以五比五進入延長賽，最後以一分之差飲恨，讓球員們直呼「跟彼此對打真的太累了！」。

文藻「小劉昕妤」成場邊嬌點 隊友笑稱：上籃像是用飄的

四肢纖細有著妹妹頭瀏海，在場上投籃每顆幾乎必中的鄧詠心，來自文藻外語大學四年級，這次和校隊同學林冠汝和南蓁，組成隊伍參加國泰青年節大專3x3，三個人的獨特溫柔氣質，成為場邊另類嬌點。

鄧詠心在學校打中鋒的位置，卻因為投籃很準，還曾被教練要求轉型射手，加上她打籃球不慍不火的態度，且投籃動作非常優雅，也被隊友笑稱，根本就是仙女嘛！而同隊的林冠汝，和籃球的淵源也很妙，從小就喜歡打籃球因此加入校隊，但媽媽原本以「打籃球手會變粗」為由強烈反對，直到教練寫親手信，才說服林媽媽，讓她的籃球之路得以延續。三人原本和對手以六比六打成平手，沒想到在最後一秒遭對手絕殺，雖然可惜球員之一的南蓁表示：「沒關係明年再來挑戰！」

國泰3x3籃球賽熟面孔多 全隊曾參賽近20場次

「這是我第三次參加國泰舉辦的籃球賽了！」「三次有什麼了不起，這是我第七次參賽！」來自高雄科技大學的「金天把小菜端走」隊伍，受訪時爭先恐後地說。因為覺得國泰金控舉辦的籃球賽事不用報名費、又能增加實戰經驗，還可以認識不同學校的選手，所以每年都會組隊報名參賽，堪稱國泰金控元老級鐵粉。

同隊中的四個人，加起來參加超過20場國泰金控所舉辦的籃球賽事，其中一位蔡向古更曾經拿下國泰青年節高中3x3第二名的好成績，有著比別人更多的實戰經驗，這次也以高屏區亞軍之姿，一舉挺進國泰青年節大專3x3總決賽。四個人也打趣地說，參加比賽除了想練球之外，因為其中一位姓蔡的隊員，現在還是單身中，希望有機會靠比賽脫單讓「金天把小菜端走！」。

高屏大軍勢洶洶 誓言帶走總決賽冠軍獎盃

高屏區男子組冠軍「喬丹不會飛」由同為高雄在地人的韓瑀、劉昱廷、謝尚霖及潘士凱四人組成，四人雖來自不同大學，但都因為熱愛籃球而相聚，過去曾組隊拿過其他3x3賽事冠軍的隊長韓瑀表示，這場賽事強度很高，身體的碰撞也很多，真的打得很過癮！而陣中年紀最小的球員潘士凱，去年是國泰青年節高中3x3的冠軍班底，今年又以高屏區冠軍晉級大專3x3總決賽，他謙虛地表示，隊友們都很罩，希望能一起努力在總決賽拿下好成績。

女子組以冠軍之姿晉級的「美芝堡早餐店I」，球員來自今年甫從大專籃球聯賽公開女二級拿下第四名的義守大學，隊長黃渝文表示，國泰青年節大專3x3賽事的高強度讓她們今天每一場都打得戰戰兢兢，特別是面對防守好且球風刁鑽、身手敏捷的日本隊球員時，雙方你來我往不相上下，所幸身為地主的「美芝堡早餐店I」也不是省油的燈，以火熱的手感，順利取得台北總決賽的入場券。義守大學本次除帶走台北總決賽門票外，身高176公分的中鋒張綵彤也以罰進８球，獲得高屏區中場罰球王的女子組冠軍，堪稱「罰球最神準中鋒」。

為回饋客戶及社會，國泰已持續舉辦45年的國泰青年節系列活動，包含鼓勵年輕學子努力向學的國泰客戶子女獎學金以及揮灑熱血的大專3x3籃球賽。高屏區初賽共吸引超過120支球隊報名參加，最終男子組由「喬丹不會飛」、「富銘國際Ａ」、「不要欺負我們」，女子組則由「美芝堡早餐店I」、「金天把小菜端走」及「猴子吃香蕉」，６隊脫穎而出，獲得5月16日台北總決賽的門票。

新曾獲得日本沖繩女子組季軍的「名護千尋」（右）與台灣選手高手過招。 國泰金控提供