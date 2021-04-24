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SBL／九太對戰台啤3連勝 季賽最終戰璞園拚門票占優勢

聯合報 / 記者劉肇育／新北即時報導
于煥亞今天投進4顆三分球拿下16分，幫助九太隊搶下關鍵一勝。圖／中華籃球協會提供
于煥亞今天投進4顆三分球拿下16分，幫助九太隊搶下關鍵一勝。圖／中華籃球協會提供

SBL例行賽進入倒數第二天賽程，仍在與璞園隊進行季後賽卡位戰的九太科技隊，儘管今天與台啤隊之戰無關晉級與否，但在只要贏球晉級希望將大增的情況下，九太今天也展現多點開花的攻勢，在全隊5人得分上雙下，以95：82拿下對戰台啤的3連勝。

九太與璞園在今天賽前僅有半場勝差，假使今天九太不敵台啤，兩隊將在明天進行「生死戰」，勝隊將能拿下最後一張季後賽門票，如今天九太贏球，明天出戰璞園只要輸22分以內，都將能晉級季後賽。

而在台啤洋將米勒（J.D. Miller）未出賽的情況下，九太今天也展現多點開花的攻勢，尤其是洋將JC戰象（Jordan Caroline）如入無人之境，全場拿下26分、11籃板、4助攻，搭配上球隊一哥于煥亞投進4顆三分球拿下16分，余純安也有3顆三分球拿下13分的好表現，終場九太就以13分差距搶下關鍵一勝，也在明天的卡位戰中先取得優勢。

九太教練劉嘉發表示，儘管已經在明天與璞園之戰取得優勢，但今天的結束不代表明天就已經結束，「明天我們還是會全力打好這場球，希望球員能展現跟今天一樣的拚戰精神。」

至於台啤在今天則是傳出因膝傷缺陣多時的當家主控蔣淯安，季後賽僅有5成復出機會的消息，總教練周俊三說：「我們當然希望他打（季後賽），但他現在都還沒有進球場進行碰撞練習，接下來一周我們會去了解他的狀況，才決定季後賽是否能下場。」

台啤 璞園 蔣淯安

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