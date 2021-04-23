SBL／璞園喬丹領軍退台銀 卡位戰將戰至最後一刻

SBL例行賽進入最後一周賽程，仍在為季後賽門票努力的璞園隊，在今天出戰台銀隊的比賽中背負著不能再輸球的壓力，上半場就在多點開花攻勢下取得雙位數領先，最終也以85：77擊敗台銀，繼續保住晉級季後賽的一線生機。

戰績墊底的璞園與第4名的九太科技隊，在今天賽前僅有1場勝差，而兩隊在都還有兩場比賽，且最後一場還是兩隊正面對決的情況下，璞園將背負著不能再輸的壓力，否則九太明天擊敗台啤，璞園即使最後一場比賽贏球，也將落入比較勝負分的劣勢局面。

而今天璞園全隊也將士用命，在首節就有6人有得分紀錄，並取得23：9的大幅領先，儘管台銀第二節在張博勝與陳昱瑞領軍下一度縮小比分差距，但璞園溫立煌也有單節8分進帳，讓璞園在中場休息時仍保有10分領先。

儘管下半場台銀在張博勝領軍下不斷縮小比分差距，甚至在末節還有單節30分進帳，但璞園仍是在洋將喬丹（Jordan Tolbert）於攻守兩端穩定軍心的表現下，一路保持領先優勢，最終以8分差距勝出，也代表與九太的季後賽卡位戰勢必要打到最後一場才能決定由誰晉級。

至於另外一場台啤與裕隆隊之戰，裕隆在洋將克里斯瑪斯（Rakeem Christmas）傷癒復出並拿下18分、15籃板，搭配上林宜輝、周柏臣、郭昭男也有雙位數得分進帳，終場就以83：61擊敗台啤。