PLG／為領航猿開傷病特例 陳建州：不是健康聯盟該做的

桃園領航猿與台新夢想家隊今天在桃園巨蛋進行季後挑戰賽首戰，其中領航猿隊在賽前一天宣布雙洋將里德（Davon Reed）、傑克（Kadeem Jack）因復原不及已返美養傷，對於聯盟是否可能讓領航猿動用傷病條款替換洋將，PLG執行長陳建州透露，突然改變制度，不是一個健康的聯盟該做的。

領航猿在雙洋將已返美養傷的情況下，今天將以單洋將喬登（Jordan Chatman）迎戰夢想家杰倫（Jerran Young）、希克斯（Stephan Hicks）雙洋將，讓系列賽尚未開打，雙方就出現洋將戰力不均等的狀況。

對於是否會讓領航猿啟用類似SBL「李恩條款」，在洋將出現受傷狀況，可提出公立醫院證明傷勢，並補進過去聯盟曾登錄過的洋將的規定，聯盟執行長陳建州則直言，無法馬上開綠燈或是直通車，「現在碰到因為時間太近，近到有點措手不及，包含球團和聯盟，我們不是說不通情達理，可是要走制度的話，最好處理方式讓本土盡情發揮，我覺得是要走制度，突然間又要改變的話，不應該是健康聯盟在做的事。」

陳建州坦言，聯盟在季後肯定會針對許多規章的不足之處進行討論和調整，「今年碰到很多狀況，對聯盟是很好的學習，你總是要碰到事情才能針對事情馬上調整，當下處理不好，季外一定要花更多時間，把規章制度做好，這是一定要做的事情。」

至於今天攻城獅隊前鋒潘冠翰遭媒體爆出婚外情事件，並隨即被球隊釋出，陳建州也不忘向各隊球員喊話，要有公眾人物的自覺，也肯定攻城獅球團的處理方式，「在開賽前、開季中我們都遇到一些風風雨雨，尤其是現在媒體環境或網路，隨時要準備接招，尤其是球員部分更應該知道已是公眾人物，要瞭解到現在職業球員有高度關注，這些都是必須認知的事情。」