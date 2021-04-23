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PLG／胡瓏貿成自由身 攻城獅有意納入麾下

聯合新聞網 / 綜合報導
胡瓏貿(右)是中華男籃主力球員。 圖/中華籃協提供
胡瓏貿(右)是中華男籃主力球員。 圖/中華籃協提供

自2016年展開CBA生涯的旅外好手胡瓏貿，本季合約正式到期，對於是否續留CBA，胡瓏貿沒有表明，但家鄉PLG許多球隊紛紛向這位國家隊大前鋒伸出橄欖枝，其中以新竹攻城獅最為積極。

2016年CBA選秀會，獲福建潯興第1輪第8順位指名的胡瓏貿，隨即與球隊簽下3+2年的合約，本季出賽38場，出賽時間創下生涯最高的20.4分鐘，平均繳出4.9分3.7籃板2.4助攻，但福建戰績不佳，以13勝39負結束本賽季，無緣進入季後賽。

成為自由身的胡瓏貿，雖沒有透露未來動向，但據傳返台效力成為選項之一，其中以加盟PLG機會最大，也讓誓言季後展開大力補強的攻城獅眼睛為之一亮，日前球團總經理高景炎曾表示，攻城獅確實對簽下胡瓏貿有興趣，但也會審慎評估對同位置選手有何影響，「如何安排位置，讓戰力能最大化，都是球團所關心的問題。」

福建 新竹

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