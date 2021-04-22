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PLG／季後挑戰賽明燃戰火 領航猿洋將傷勢成關鍵

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
PLG首輪季後賽即將開打，季末身陷傷病問題的領航猿，在雙洋將里德（Davon Reed）、傑克（Kadeem Jack）和戴維斯都有傷在身的情況下，他們能否復出甚至是維持例行賽的好表現，恐牽動系列賽勝負。 截圖自領航猿粉絲團
PLG首輪季後賽即將開打，季末身陷傷病問題的領航猿，在雙洋將里德（Davon Reed）、傑克（Kadeem Jack）和戴維斯都有傷在身的情況下，他們能否復出甚至是維持例行賽的好表現，恐牽動系列賽勝負。 截圖自領航猿粉絲團

PLG季後挑戰賽將在明天於桃園巨蛋點燃戰火，由地主桃園領航猿出戰台新夢想家，不過在季末身陷傷病問題的領航猿，在雙洋將里德（Davon Reed）、傑克（Kadeem Jack）和戴維斯都有傷在身的情況下，他們能否復出甚至是維持例行賽的好表現，恐牽動系列賽勝負。

在季末出現傷兵危機的領航猿，靠著本土球員奮起，尤其是打出MVP級身手的施晉堯領軍下，不但順利搶下季後挑戰賽門票，還在與同戰績的夢想家比較對戰成績後，以第2名成績取得季後挑戰賽主場優勢。

儘管雙洋將里德（鼠蹊部拉傷）、傑克（小腿肌腱拉傷）與戴維斯（椎間盤）目前都已經恢復訓練，其中戴維斯更表態出賽意願，但三人是否能在明天如期登場仍是未知數，這也將牽動著領航猿的整體戰力，甚至是是否能延續禁區優勢的關鍵。

教練楊宜峰在例行賽封關戰時就曾表示，在雙洋將和戴維斯出賽成疑的情況下，至少本土球員已經展現贏球企圖心，「現在能做的就是讓本土球員做好準備，他們也展現贏球決心，到時候洋將如果能夠回來一個就是多一個戰力。」

至於夢想家本季在聯盟捲起一股跑轟風潮，不僅陣中三名洋將塔克（Anthony Tucker）、杰倫（Jerran Young）、希克斯（Stephan Hicks）都有優異的三分球投射能力，本土球員楊敬敏、林俊吉和沃克也都在這套體系中找到個人定位，尤其是下半季手感持續加溫的林俊吉和沃克，讓夢想家將在季後賽有更多可用之兵。

領航猿 戴維斯 夢想家

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