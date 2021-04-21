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SBL／連續獲選單周MVP 璞園盧峻翔追上田壘、陳信安

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
盧峻翔成為洋將全面開放年代以來，首位連莊單周最佳球員的本土球員。圖／中華籃協提供
盧峻翔成為洋將全面開放年代以來，首位連莊單周最佳球員的本土球員。圖／中華籃協提供

桃園璞園建築菜鳥射手盧峻翔，上周才剛拿下生涯首座單周最佳球員獎項，隨即又帶領球隊拿下兩場關鍵戰役勝利，單周再繳出平均18分、4.5籃板、2助攻，不僅讓他再度獲獎，也讓他追上楊玉明、羅興樑、田壘陳信安等人，成為少數完成單周最佳球員（單周最佳鬥士）連莊的本土球員。

目前仍在為季後賽卡位的璞園，上周在高雄鳳山體育館兩場賽事中都拿下勝利，目前已拉出一波3連勝，其中菜鳥射手盧峻翔火燙的手感也成為璞園贏球的一大關鍵，其中在17日出戰裕隆的比賽中他單場投進4顆三分球拿下25分，讓他順利在單周最佳球員票選中獲得連莊肯定。

對於再度獲選為單週最佳球員，盧峻翔表示，沒有想到自己能拿下連續兩周的MVP，雖然一開始有點不適應場地，很感謝教練及隊友們的鼓勵，讓他更勇於出手，他更喊話：「最後一週的例行賽對我們很重要，大家會繼續為拚進季後賽而努力。」

璞園總教練教練顏行書對盧峻翔的表現給予相當高的評價，他說：「峻翔本週的得分依然是球隊獲勝的因素之一，跟隊友的搭配也漸入佳境，樂於分享球權的結果讓他在小組配合時，時有精彩的傳球演出，如此表現已經讓他在新人王目標中佔得有利的位置。」

而盧峻翔連莊單周最佳球員，也讓他追上第2季的楊玉明、第3季的羅興樑、田壘、第5季的陳信安等人，成為少數達成此紀錄的本土球員，更是在洋將全面開放年代（第7季後）以來首位達成此紀錄的本土球員，過去包括第17季的台啤巴克利（連三周獲獎）、第15季的台銀賈西亞、第12季的富邦勇士陶斯、第11季的台銀奈維爾、第8季璞園詹寧斯和第4季的東森湯瑪斯等洋將，也都曾完成單周MVP連莊紀錄。

璞園 田壘 陳信安

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