籃球／吳永盛CBA合約即將結束 有機會返台投入P聯盟

在CBA新疆廣匯隊打拚的「國民姐夫」吳永盛，在球隊以101：105敗給山東後，也宣告球季正式結束，合約即將到期的他未來動向備受關注，經紀人透露返台或許也是選項之一。

吳永盛自從金華國中畢業後就旅美，2019年自加州沙加緬度州大畢業後返台，加盟當時還在ABL的寶島夢想家，接著轉戰CBA選秀，並在首輪第8順位被上海選進，本季則轉戰新疆。

效力新疆廣匯的吳永盛出賽25場，在場均7.8分鐘內繳出3.1分1籃板1.2助攻0.5抄截的成績，還在3月時的明星賽技巧挑戰賽奪冠，成為繼林志傑後第一位台灣球員獲獎。

根據他的經紀人透露，當初與新疆簽到今年7月，目前一年合約尚未正式結束，現階段對於未來規畫抱持開放的態度，有可能再戰CBA，返台加盟PLG或SBL都有可能。