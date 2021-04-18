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SBL／九太科技76:80不敵台銀 後三隊排名依舊有變數

聯合新聞網 / 綜合報導
高雄九太科技隊蘇奕晉（左）拿下28分，寫下生涯新高。（高雄九太科技隊提供）
高雄九太科技隊蘇奕晉（左）拿下28分，寫下生涯新高。（高雄九太科技隊提供）

第18季SBL超級籃球聯賽在高雄的賽程來到最後一天，地主高雄九太科技隊出戰台灣銀行隊將是主場賽事的最後一役，這場比賽再次吸引超過5000名粉絲入場，最後一天入場數5108人次再創新高；高雄九太將士用命昨（17）日擊敗聯盟龍頭台啤後，今（18）日對上台銀全場比數膠著拉鋸，下半場高雄九太靠著蘇奕晉攻守俱佳的表現一度取得領先，但末節過多失誤錯失贏球機會，終場以76：80惜敗。雖然在主場最後一戰吞敗，高雄九太科技隊非常感謝高雄球迷的溫暖，期待有機會再赴高雄為鄉親出賽。

例行賽進入尾聲，目前各隊僅剩下2-3場賽事，除了台啤以及裕隆目前穩坐聯盟一、二名的位置，剩下三支球隊僅有不到2場勝差，排名依舊有變數；高雄九太目前暫居聯盟第四，敗陣後依舊有機會挑戰暫居第三的台銀，排名最後的璞園也有機會闖進季後賽，更讓今天這場比賽顯得更為重要；賽前也特別邀請到高雄市運動發展局局長侯尊堯擔任開球嘉賓，來為高雄九太加油打氣。

開局開始雙方球員在肢體接觸上十分頻繁，非常快速的累積犯規次數，JC戰象（Jordan Caroline）遭到台銀重兵看管，不斷的遭遇包夾防守，難以有所作為，幸好本土長人蘇奕晉跳了出來，第三節豪取12分，下半場共進帳21分，幫助九太維持競爭力

關鍵第四節雙方依舊拉鋸，蘇奕晉持續維持高檔表現，吳曉謹也加入投進關鍵三分緊咬比數，但台銀靠著艾爾文跟「台銀魔獸」謝宗融裡外配合，最後以4分之差帶走勝利；這場比賽雖然輸的可惜，但九太總教練劉嘉發給本土球員們很高的肯定，「本土球員今天的表現我非常滿意，輸球的責任我們教練扛，在高雄的這幾場比賽真的令人印象深刻，謝謝球迷、謝謝高雄。」

蘇奕晉本場比賽繳出全隊最高的28分8籃板4助攻表現，得分超越之前生涯紀錄26分，寫下生涯新高，JC戰象這場比賽受限於台銀防守，僅有15分16籃板表現，本土射手于煥亞貢獻13分5助攻；台銀洋將艾爾文單場豪取30分16分9助攻接近大三元的成績，九太本季在高雄鳳山體育館主場的賽事已全部結束，下週將回到新北板橋體育館，持續力拼季後賽席次。

本場觀眾人數約5108 人次再創SBL本季新高，鳳山體育館總共座位數5830個。這兩週高雄九太在主場共出賽5場，累計觀戰人次達23095人次，上座率高達79.2%。

體育 新北 競爭力 外配 高雄市

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