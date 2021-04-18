WNBA／紀念二戰女英雄球衣卻踩種族紅線 NIKE緊急下架

WNBA即將於下個月開打，各隊也全力進行宣傳，其中達拉斯飛馬隊與NIKE發表新球衣，向二戰期間由女飛行員所組成「WASP」航隊致敬，不過，沒想到球衣剛公布就引來批評聲浪，原因是該航隊當時不允許黑人女性加入，結果飛馬隊紀念二戰女英雄的美意反而變調，球隊與NIKE緊急下架，並發表聲明絕不會穿著這件球衣比賽，也不會進行販售。

「WASP」航隊是在二戰期間由近1100名女性自發性組成，提供美國空軍及陸軍測試飛機的工作，也有部分派駐國外參戰，計有38人在戰爭中身亡，後來1977年美國通過法案，承認她們退伍軍人的身分。該航隊雖有亞裔及西班牙裔成員，但就是不允許黑人女性加入。

因此當飛馬隊發表這件球衣後，便引來批評聲浪，球隊也只能下架處理。