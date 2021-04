WNBA／紀念二戰女英雄球衣卻踩種族紅線 NIKE緊急下架

WNBA即將於下個月開打,各隊也全力進行宣傳,其中達拉斯飛馬隊與NIKE發表新球衣,向二戰期間由女飛行員所組成「WASP」航隊致敬,不過,沒想到球衣剛公布就引來批評聲浪,原因是該航隊當時不允許黑人女性加入,結果飛馬隊紀念二戰女英雄的美意反而變調,球隊與NIKE緊急下架,並發表聲明絕不會穿著這件球衣比賽,也不會進行販售。

「WASP」航隊是在二戰期間由近1100名女性自發性組成,提供美國空軍及陸軍測試飛機的工作,也有部分派駐國外參戰,計有38人在戰爭中身亡,後來1977年美國通過法案,承認她們退伍軍人的身分。該航隊雖有亞裔及西班牙裔成員,但就是不允許黑人女性加入。

因此當飛馬隊發表這件球衣後,便引來批評聲浪,球隊也只能下架處理。

I’ll say this and then I’m off to bed because I’m spent, and this is why...



As of today at 9:45pm cst, after all the statements have been put out, the Wings still have this up on their FB page. Sis deserves better, fans deserve better....Like I’ve been sayin. Night. pic.twitter.com/h3RxEmBi69