聽新聞
test
0:00 / 0:00
WNBA／紀念二戰女英雄球衣卻踩種族紅線 NIKE緊急下架
WNBA即將於下個月開打，各隊也全力進行宣傳，其中達拉斯飛馬隊與NIKE發表新球衣，向二戰期間由女飛行員所組成「WASP」航隊致敬，不過，沒想到球衣剛公布就引來批評聲浪，原因是該航隊當時不允許黑人女性加入，結果飛馬隊紀念二戰女英雄的美意反而變調，球隊與NIKE緊急下架，並發表聲明絕不會穿著這件球衣比賽，也不會進行販售。
「WASP」航隊是在二戰期間由近1100名女性自發性組成，提供美國空軍及陸軍測試飛機的工作，也有部分派駐國外參戰，計有38人在戰爭中身亡，後來1977年美國通過法案，承認她們退伍軍人的身分。該航隊雖有亞裔及西班牙裔成員，但就是不允許黑人女性加入。
因此當飛馬隊發表這件球衣後，便引來批評聲浪，球隊也只能下架處理。
I’ll say this and then I’m off to bed because I’m spent, and this is why...— wnba nike jersey ~ jasmine baker (@WeGotGame2) April 17, 2021
As of today at 9:45pm cst, after all the statements have been put out, the Wings still have this up on their FB page. Sis deserves better, fans deserve better....Like I’ve been sayin. Night. pic.twitter.com/h3RxEmBi69
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言