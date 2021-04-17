SBL／不讓璞園拉近 九太JC戰象、蘇奕晉轟炸禁區退台啤

在緊追在後的桃園璞園建築隊收下3連勝將勝差縮小到1場後，九太科技隊也在今天出戰衛冕軍台啤隊的比賽中全力求勝，靠著洋將JC戰象（Jordan Caroline）全場進帳29分、12籃板、5助攻，搭配上蘇奕晉也有20分、13籃板的雙十演出，終場九太就以83：67輕取台啤，與璞園間又回到1.5場勝差。

目前在戰績榜排名第4名的九太，與第3名的台銀和第5名的璞園間都僅有2場以內的勝差，在各隊都還有2至4場比賽要進行的情況下，排名仍可能出現異動，尤其是前4名球隊將能取得季後賽門票，讓九太與璞園間的戰況成為各界關注焦點。

在今天璞園擊敗裕隆收下3連勝後，緊接登場的九太也背負著不能輸球的壓力，面對洋將米勒（J.D. Miller）輪休的台啤，九太在本場比賽靠著蘇奕晉、吳宏興搭配洋將JC戰象的禁區組合取得身材優勢，兩隊在團隊籃板數上有高達15顆的落差，其中九太全場共抓下21顆進攻籃板，其中20顆就是由這三人所拿下，完全掌控領空權。

其中以連續4場比賽拿下雙位數得分的蘇奕晉，今天在禁區更是如入無人之境，兩分球出手18次命中9球，進帳20分、13籃板，連續兩戰都有得分、籃板雙十演出，成為球隊近況最火熱的球員。

對於今天在5000名球迷面前，靠著凶猛團隊火力擊敗台啤，JC戰象賽後也直言這是一場屬於團隊的勝利，「這是一次很棒的團隊勝利，大家都表現得非常出色，每一名上場球員都有貢獻。高雄是很棒的城市，球迷都很熱情，很開心能把精彩的比賽帶給大家，希望以後能很常來這邊。」